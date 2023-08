¿Por qué los vertidos que Murcia no quiere para el Mar Menor van a ser buenos para Pilar de la Horadada? Es lo que se preguntan vecinos y cargos públicos en Pilar de la Horadada en los últimos días después de que se desvelara que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con la colaboración del gobierno autonómico murciano, sigue con paso firme en su empeño de dotar el máximo de capacidad de vertido al emisario submarino situado a cuatro kilómetros frente a las costas de Pilar de la Horadada, que en momentos excepcionales sirve ahora también de aliviadero -según los proyectos-, de las depuradoras murcianas de San Javier y San Pedro.

San Javier y San Pedro

La CHS acaba de adjudicar por 118.000 euros la redacción de uno de los proyectos para conseguir ampliar la capacidad de impulsión de 900 metros cúbicos por hora a 1.500 entre las depuradoras de San Javier y San Pedro. Pero existe otro proyecto para conectar ambas con las estaciones de tratamiento de Los Alcázares y Torre-Pacheco. También con idéntico objetivo: poder evacuar las aguas por el emisario en caso de necesidad. Un caso que, según insisten los proyectos, sería excepcional y se llevaría a cabo con aguas regeneradas sin fertilizantes, según la CHS y la Región de Murcia.

Pero el Ayuntamiento de Pilar pone en duda que esas situaciones sean solo excepcionales y que no abarquen además otro tipo de caudales contaminantes. Cuestiona el fin último de los proyectos porque la CHS no ha respondido a las alegaciones presentadas por el municipio a la información pública del proyecto de Los Alcázares y Torre-Pachecho. Desde el gobierno pilareño se enfatiza en que los propios proyectos hablan de evitar vertidos al Mar Menor de "aguas depuradas y no depuradas", y sobre todo en que el emisario ya cuenta con una concesión de vertido de más de 10 hectómetros anuales.

Pliego de firmas y visita a la plaza de Fontes

"Quieren trasladar las aguas que han provocado el colapso ecológico del Mar Menor a Pilar de la Horadada": Esa es la frase que culmina el texto previo al pliego de firmas que se ha distribuido en los últimos días en el municipio y que está encabezado con el logotipo del Ayuntamiento pilareño. El gobierno local ha creado en tiempo récord un apartado concreto en su web oficial tanto para alojar el formulario del pliego de firmas como todos los enlaces con la información pública de los proyectos y un dominio propio vertidos.pilardelahoradada.org .

El tejido social pilareño, con el respaldo unánime de toda la Corporación -equipo de gobierno del PP y oposición del PSOE y Vox- anuncian que van a rechazar esos proyectos de la CHS orientados hacia el desvío de las aguas residuales, depuradas y libres de nutrientes según los proyectos, del Mar Menor al Mediterráneo.

El martes y el miércoles el salón de plenos se llenó con vecinos que han mostrado su preocupación por estos proyectos, contra los que el Ayuntamiento ya alegó en su día sin recibir respuesta de la entidad de Cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La distribución de pliegos de firmas ha comenzado en comercios y negocios de hostelería, además de particulares. Una campaña activa que busca la movilización y presentar ese rechazo ante la CHS pero también ante la administración autonómica murciana, cuyas infraestructuras son las beneficiarias de las inversiones previstas. La idea es acudir directamente a presentar las firmas ante la sede de la Confederación en el centro de Murcia.

Puntual y no contaminante

La CHS, a preguntas de este diario, guarda silencio, aunque anticipa que dará una respuesta.

Mientras Entidad de Saneamiento y Depuración de la administración autonómica murciana mantiene que no tiene nada que ver con los proyectos de la CHS que mejoran la impulsión y la conexión entre las depuradoras de la Región de Murcia, y que el emisario -con una autorización de vertido anual de más de 10 hectómetros- se construyó exclusivamente para cubrir casos excepcionales.

Esamur se desliga en primer lugar de los proyectos, para después asegurar que en cualquier caso no buscan liberar de vertidos contaminantes al Mar Menor. Tienen como objetivo que el emisario sea un aliviadero en momentos excepcionales de rotura puntual de alguna depuradora, en episodios de lluvias torrenciales o cuando los regantes, que reaprovechan casi el cien por cien del agua depurada de San Javier, San Pedro, Torre Pacheco o Los Alcázares, no la necesiten o presente mucha conductividad -proporción de sales-.

Esamur remarca además que no existen los vertidos de depuradoras de Murcia al Mar Menor. Pero el proyecto habla de evitar los vertidos de aguas depuradas y no depuradas al Mar Menor y sobre todo, dar una solución a los drenajes de la actividad de riego agrícola intensivo de las comunidades de regantes del Campo de Cartagena que se dotan con agua del trasvase Tajo-Segura y de pozos.

La constatación de que existe ya desde hace tiempo una autorización de vertido muy relevante para ese emisario también ha abierto otro frente: qué vertidos se están produciendo y en qué volumen.