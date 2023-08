Cualquier vecino de la Región de Murcia o turista que se haya acercado al Mar Menor en los últimos años habrá visto más caballitos de mar plasmados sobre banderas negras que debajo del agua. Esta especie no ha llegado a ser emblema internacional de la laguna salada por nada. Símbolo de la lucha contra todas las fuentes contaminantes que han destrozado el ecosistema, la anoxia de 2019 dejó en mínimos históricos al Hippocampus guttulatus. Tras aquel nefasto episodio para la fauna, en 2021 llegó otro y, a día de hoy, no hay apenas rastro de caballitos en el Mar Menor.

El departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia, cuyos investigadores están encargados de tomar el pulso a las poblaciones de especies amenazadas e invasoras en la laguna, no ha detectado ejemplares de caballito de mar en las zonas con poca profundidad de la laguna desde otoño de 2019 (primera gran muerte masiva de animales). En su último informe de junio de este año, que elaboran para el Gobierno regional, señalan que en el periodo 2018 y 2019, «de forma previa a los primeros eventos de mortandad, la especie experimentó un incremento de su abundancia en las zonas con mayor tasa de renovación de agua».

Esto, explican, sería debido a la unión positiva de dos factores: evitar zonas con baja calidad del agua y la necesidad de buscar refugio en las áreas someras (que no sobrepasan los dos metros), donde hay menor incidencia de la eutrofización que padece la albufera. Sin embargo, tras aquella anoxia, no se han hallado más ejemplares en aguas cercanas a la orilla. Este escenario lleva a definir la situación de la especie como «crítica». Con escasa capacidad de movimiento, los caballitos se exponen con más facilidad a las aguas con poco oxígeno y a los depredadores naturales, sumado a los impactos que genera la actividad humana.

El equipo de investigadores está probando, además, un nuevo modelo de muestreo en la cubeta central de la laguna, sin que por el momento haya habido éxito en los avistamientos de posibles ejemplares.

Estos trabajos de seguimiento, junto con las labores del Servicio de Pesca de la Comunidad, el acuario de la UMU y la Asociación Hippocampus, que lleva quince años estudiando a los caballitos del Mar Menor, están ayudando a elaborar un informe que servirá como base científica para intentar declarar a la especie en peligro de extinción. Este reconocimiento deberá ser revisado por el Ministerio para la Transición Ecológica y, para llegar a este punto, «hace falta tener un respaldo científico con una gran fuente de datos detrás», explica José Antonio Oliver, miembro de la asociación conservacionista.

Doce muestreos, ni un caballito

El informe, si todo va bien, será publicado en una revista científica antes de finalizar el año. De entrar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como animal en vísperas de desaparecer, obligaría a crear un plan de recuperación con estrategias definidas que lograsen impulsar la especie. «El declive de la población ha sido enorme. En los doce muestreos que hemos realizado este año, no hemos localizado ni un ejemplar», detalla Oliver. Hippocampus sí consiguió observar dos caballitos el año pasado, uno dentro del área de estudio para elaborar un nuevo censo y otro fuera del mismo.

El Servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura también ha avistado algún ejemplar joven, pero los datos son tan mínimos que «estadísticamente no valen mucho» a la hora de realizar un censo. Hace tres años se estimaba una población inferior a 2.000 ejemplares en toda la laguna, pero hoy ese dato puede haber bajado mucho más. Oliver señala que entre quienes se encargan de muestrear al caballito se cruzan información para comprobar su estado. Añade que este año el director del acuario de la Universidad, Emilio Cortés, y el fotógrafo Javier Murcia, experto conocedor del mundo submarino de la laguna, sí han podido observar alguno.

Capacidad de recuperación

Las sucesivas crisis ecológicas que ha padecido la laguna «ha desencadenado un cambio sustancial en la estructura y composición de la comunidad de peces de las áreas someras», señalan los expertos en la UMU en su informe. La consecuencia de esto es un impacto en la capacidad de supervivencia de los ejemplares jóvenes y una alteración en el estatus que mantienen distintas poblaciones de especies protegidas.

Los gobios de arena, los peces aguja, pipa y el fartet son peces cuyas poblaciones han disminuido bruscamente en la laguna. Sin embargo, no han perdido la capacidad de recuperar sus poblaciones, algo que por el momento no se puede decir del caballito. La presencia de estos animales en las áreas menos profundas de la laguna se ha ido incrementando poco a poco tras los episodios de mortandad. Con respecto a la fauna comercial, los expertos señalan que no han mostrado "un patrón definido en su tendencia poblacional, alternándose campañas con elevadas abundancias con periodos en los que las capturas fueron mínimas".

Mortandad en La Hita

El informe añade en sus conclusiones una advertencia respecto al estado de equilibrio ecológico que presenta el Mar Menor los últimos meses. Esta situación, piden, no puede despistar a nadie, ya que «no debe descartarse la posibilidad de nuevos y localizados episodios de hipoxia». En concreto, se refieren a un reciente episodio de mortandad en la playa de La Hita, en Los Alcázares, el pasado 27 de abril, por la baja concentración de oxígeno. Un episodio que los investigadores comunicaron a la Comunidad, pero que esta no hizo público.

El investigador José Manuel Zamora, integrante del equipo que ha evaluado el estado de la fauna del Mar Menor, aclara que en los últimos años se han localizado episodios muy locales de mortandad de peces en zonas con escasa tasa de renovación del agua y bajos niveles de oxígeno, pero muy lejos de compararse con los grandes episodios de 2019 y 2021.