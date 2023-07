El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este miércoles en Murcia que espera pronto pueda conformarse un gobierno “serio y responsable” en la Región. Además, ha rechazado que su partido no quiera llegar a un acuerdo con el PP, que estén proponiendo una “exigencia de máximos” o que esté “chantajeando” al partido del presidente en funciones Fernando López Miras. “La generosidad de Vox está más que acreditada allá donde han querido recoger nuestra mano tendida”, ha señalado Garriga, que puso de ejemplo los acuerdos alcanzados con el PP en la Comunidad Valenciana, Baleares o Extremadura. Sostiene el líder de Vox que su partido está dispuesto a conformar una alternativa que haga “respetar” sus ideas y votantes. “Y la única manera de hacerlo es entrar en el Gobierno”, sentenció. Por ello, añadió, seguirán “con la mano tendida las 24 horas y los 7 días de la semana”, aunque advirtió que el “tiempo apremia”.

Tras asegurar que los murcianos dejaron muy claro en las pasadas elecciones que quieren que Vox sea uno de los protagonistas del cambio de rumbo en las políticas autonómicas y nacionales, señaló que su formación “no va a traicionar” a la Región, por lo que seguirán “con la mano tendida, ya que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, de la urgencia del momento, y conscientes de la que la única posibilidad para que Murcia dedique todos sus esfuerzos a defender el pasado y el presente del campo, es que Vox entre en el Gobierno de Murcia, y protagonice ese cambio”, aseguró.

Garriga hizo estas declaraciones en un acto de campaña del partido Vox en Murcia para exponer sus medidas en defensa del campo y los agricultores, en el que también participaron Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que explicó las políticas que está desarrollando en su comunidad, y el presidente provincial José Ángel Antelo. El encuentro, celebrado en una de las salas del Sercotel Amistad Murcia, congregó a cientos de afiliados y simpatizantes del partido de Santiago Abascal. Además, se dejaron ver por el mitin el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, el presidente de la comunidad de regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, y por supuesto, otros dirigentes regionales y locales de la formación conservadora en la Región, entre otros, el expresidente Alberto Garre, la candidata al Congreso, Lourdes Méndez, el líder de Vox en el Consistorio murciano, Luis Gestoso, o el de Torre Pacheco, José Francisco Garre. Ante la inminente cita electoral del 23 de julio, espera Garriga que los españoles le den “el apoyo suficiente para protagonizar el cambio de rumbo” que necesita España.

Sobre el compromiso que ha adquirido el partido de Santiago Abascal con el campo murciano aseguró que este es incuestionable. “Algunos de los que están aquí tienen las manos como panes de trabajar en el campo, y están orgullosos de haber heredado tierras de padres y abuelos y que tienen el compromiso de seguirlas trabajando para darlas en herencia a las generaciones futuras”, señaló el secretario general, que aseguró que “hoy el mundo rural está amenazado por las políticas globalistas que defienden comparten tanto el PP como el PSOE, recogidas en la tan cacareada Agenda 2030”.

El agua ocupó una buena parte de la intervención de Ignacio Garriga y recriminó al PP que no pueda defender lo mismo en un territorio que en otro. “Y eso pasa porque tiene dos discursos, uno el que hacen en Murcia y otro para el resto del país, prometen una cosa aquí y luego se van allá y dicen absolutamente la contraria”, sostuvo Garriga, que aseguró que los murcianos “están hartos del trilerismo y de los engaños”. En este sentido, afirmó que su partido defensará sin fisuras, "el Plan Nacional del Agua, con las interconexiones de todas las cuencas en España”. “Esto no va de Murcia, de Aragón, ni de Castilla-La Mancha, esto va de algo más importante: de España y de la solidaridad nacional”.

Según Garriga, “es evidente que hay agua para toda España, y si hay voluntad política puede llegar a cualquier rincón de la Nación, pero el problema es que ha faltado esa voluntad, ni unos ni otros la han querido materializar, por eso en nuestro programa electoral el asunto del campo es crucial”. De ese apartado del programa de Vox destacó la lucha contra la competencia desleal y ese sentido explicó que es esencial “controlar las fronteras” para todos los productos que vengan de terceros países. Para ello, Vox creará una oficina nacional de lucha contra el fraude en el etiquetado y potenciará el producto nacional. “Vamos a volver a hacer que España sea la huerta de Europa y que no lo sea Marruecos como están permitiendo PP y PSOE”, indicó.

La presa de Palencia como ejemplo

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sacó pecho de las políticas que está ejecutando y de las decisiones que está adoptando desde la Consejería de Agricultura de esa comunidad. Entre otras cuestiones, remarcó su defensa de los ganaderos ante el Ministerio y Bruselas, que, según García-Gallardo, están imponiendo una “burocracia excesiva” con los saneamientos ganaderos, algo que estaría dificultando la actividad agrícola y ganadera. Además, habló de sus inversiones para la modernización de los regadíos y las concentraciones parcelarias.

También destacó la construcción de la presa al norte de Palencia. “La única que se está haciendo en España y eso es sorprendente y deprimente, teniendo en cuenta las necesidades que tenemos”, aseguró. Se va a invertir en esa infraestructura, recordó, 14,4 millones de euros con el fin de que pueda gestionar 11 hectómetros cúbicos y se habilite una nueva zona de regadío de 2.700 hectáreas con una eficiencia energética plena. También sacó a relucir las ayudas que están concediendo al margen del anticipo de la PAC o el aumento de los recursos para los seguros agrarios en el Presupuesto Autonómico. Las acciones de su gobierno contra la despoblación y para fomentar la incorporación de los jóvenes al sector rural, fueron otros de los temas que trató.

Derogar o no la ley del Mar Menor

Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, aseguró igualmente que la defensa de los regantes y del campo murciano de Vox es un hecho indiscutible. Además de las políticas agrarias que se proponen para la Región, el líder autonómico de Vox abordó la cuestión de la Ley del Mar Menor. Cabe recordar que el presidente autonómico, Fernando López Miras, afirmó hace unos días que esa legislación no se puede derogar, tal y como pretende Vox, porque eso supondría una “barbaridad”. Según Antelo, lo importante aquí no es el verbo “derogar”, “sino crear una ley que de verdad cuide del Mar Menor”. Antelo sostiene que esa disyuntiva que hay sobre la mesa de “Mar Menor o campo, es algo que rechazamos, porque con la tecnología que tenemos a día de hoy todo puede convivir”.

Según el presidente regional de Vox, el gran problema que tiene el Mar Menor son “todos esos ayuntamientos ribereños que vierten porquería de manera sistemática, con un alcantarillado y unos saneamientos muy deficitarios, cuando tendrían que ser separativos por ley”. Afirmó que los alcaldes de esos consistorios niegan la realidad y que muchas comunidades de vecinos denuncian que su alcantarillado no está conectado al sistema municipal. Insistió Antelo en decir que el Mar Menor no es una laguna, sino una bahía en fase de colmatación. Entre las medidas para proteger este ecosistema destacó la apertura de las golas (tal y como hizo por última vez el PSOE, según Antelo), y el desvío de las ramblas, que “cada año emiten 30 hectómetros cúbicos de lodo, hacia el mar Mayor; sabemos que es una obra difícil y llevará su tiempo ponerla en marcha, pero los saneamientos separativos o el dragado de las golas se puede hacer ya”.

Antelo también minusvaloró el trabajo que está haciendo el PP en este sentido. Señaló que de nada sirve invertir 200 millones de euros o que "un señor vaya con un caldero recogiendo las algas”. “PP y PSOE han convertido el Mar Menor en su desagüe particular” y están “criminalizando al campo murciano”, sentenció.

Trasvase Tajo-Segura

Antelo hizo un gran alegato en defensa del trasvase Tajo-Segura. “Es uno de los grandes éxitos de nuestra Región, algo que ha frenado la desertificación y ha aumentado el Producto Interior Bruto”, dijo. Defiende el portavoz de Vox en la Asamblea que hay que apostar por el trasvase Tajo-segura, "el del Ebro y el que haga falta para que el agua llegue al Levante español, y defender esto donde haga falta, en Aragón o Castilla La Mancha”. Aseguró que es “absurdo” que cada año estemos enviando entre 50.00 y 60.000 hectómetros cúbicos de agua dulce al mar “y que los progres propongan que la saquemos del mar, la desalemos, consumamos energía y produzcamos un agua muy cara y que nuestros regantes tienen que mezclar para poder usar”.

En clave electoral, Antelo aseguró que si no hubiera elecciones nacionales “ya tendríamos un gobierno fuerte y estable”, pero “el señor Feijóo, con sus cálculos electorales, ha utilizado a la Región como laboratorio de pruebas, algo que no hace en otros lugares”. “A los partidos de siempre les importa muy poco la Región de Murcia, solo se acuerdan de ella en campaña electoral”, aseguró, para añadir que “el agua sólo va a venir si las políticas hidrológicas nacionales dependen de Santiago Abascal, porque el señor Feijóo no cree en los trasvases y tiene el mismo discurso que el señor Hugo Morán, que sostiene que las cuencas que recibimos agua debemos reducir el consumo”.