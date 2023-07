Ahora sí que empieza la campaña electoral en la Región de Murcia. El viernes los partidos seguían enfrascados en la inminente investidura fallida de Fernando López Miras. Sin embargo, una vez seguros de que el candidato popular iba a perder la segunda votación, ayer antes del mediodía, el PP pasó al ataque en pleno debate. Los 21 diputados del Grupo Parlamentario Popular fueron los únicos que prestaron su apoyo a su candidato. Enfrente se encontraron a los 13 socialistas, los 2 de Podemos y también a los 9 de Vox: 24 en contra.

«Señor Antelo, no tapone. Ustedes, con su voto negativo, lo que están haciendo es sumarse a los votos de Podemos y de PSOE para que el PP no consiga el Gobierno de esta Región», le dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, al líder provincial de Vox. «Solo hay tres opciones: o un Gobierno del Partido Popular, el que han decidido mayoritariamente los ciudadanos; o un Gobierno de la nueva alianza Frankenstein a la murciana, Vox con los socialistas y los ‘podemitas’; y si no es eso, serán nuevas elecciones», concluyó.

"No quieren acuerdo: por unos sillones, nos llevan a elecciones" Joaquín Segado - Portavoz PP Asamblea

Dirigentes del PP comenzaron entonces a compartir en redes sociales mensajes denunciando el «tripartito» PSOE-Podemos -Vox. Hasta el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, hizo mención a 600 kilómetros de Cartagena, en Zaragoza, a la «alianza Frankenstein a la murciana». La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, decía desde Madrid: «Cualquier voto que no vaya al PP, va al ‘sanchismo’ y a la inestabilidad». El mensaje a partir de ahora queda claro, más aún teniendo en cuenta que el cara a cara entre Feijóo y Sánchez se produciría horas después.

"Lejos de ser el grupo contra el ‘sanchismo’, se erigen como su máximo apoyo" Fernando López Miras - Candidato PP

No tan agresivo, aunque sabía que no iba a salir elegido presidente, se mostró ayer López Miras durante la última sesión del debate de investidura. Si bien también le recriminó que le estuviera siguiendo el juego a la izquierda: «Mire las caras de felicidad del PSOE y Podemos. Hoy, ustedes les dan otra oportunidad. Lejos de ser el grupo contra el ‘sanchismo’, se erigen como su máximo apoyo», afirmó.

«Señorías de Vox, la Región de Murcia no puede detener su crecimiento. Nadie entendería eso, que habiendo coincidencias que debemos impulsar, unan sus votos a la izquierda», dijo. «La noche electoral nadie sospechaba de este bloqueo. Nadie puede estar de acuerdo, ni sus votantes ni los míos, en que voten con PSOE y Podemos cuando simplemente absteniéndose podríamos dejar de tener un Gobierno en funciones. Haga la prueba, pregunte», le indicó.

Segado sugiere a los diputados de Vox que rompan la disciplina de voto Fernando López Miras no necesitaba ayer el apoyo explícito de Vox; es decir, no pedía los 9 ‘síes’ de sus diputados, sino un puñado de abstenciones. En concreto, le hacían falta cuatro para ganar por mayoría simple (21-20), pero no se produjo ninguna a pesar de que Segado pidió en tribuna a los parlamentarios de Santiago Abascal que rompieran la disciplina de voto marcada por su partido. «Hoy, los que voten ‘no’ estarán diciendo ‘no’ a la Región de Murcia», les explicó. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional se mostró «seguro» de que «hay diputados de Vox que no están de acuerdo con lo que van a hacer». «Si ustedes decidieran algo diferente, estarían prestando un enorme servicio a esta Región» para impulsar un «proyecto respaldado por una mayoría social», prosiguió. «Nadie quiere elecciones. Con sinceridad les digo que los electores se lo van a hacer pagar a los responsables de una repetición electoral y es posible que, dentro de unos meses, algunos de los que están hoy aquí ya no estén. Tienen unos minutos para pensarlo», dijo.

"Usted decide tener un gobierno serio o seguir con los cálculos de Feijóo" José Ángel Antelo - Portavoz Vox Asamblea

Culpan a Feijóo

Durante su intervención, Antelo sorprendió ofreciendo un pacto que incluye doce puntos programáticos, la Vicepresidencia del Ejecutivo murciano y dos consejerías del Gobierno. Además, entre los puntos exigidos por Vox, destaca la derogación o reforma de la Ley del Mar Menor y la promoción de políticas para erradicar la violencia intrafamiliar.

«Usted decide tener un gobierno serio y responsable, ponerse a trabajar ya o seguir con los cálculos electorales del señor Feijóo», le trasladó al candidato popular. Le ofrecía así que ejerza de presidente del Gobierno regional o «de telonero del señor Feijóo en el debate de esta noche».

"Los socialistas no pueden dar su voto a un gobierno de retroceso" José Vélez - Portavoz PSOE Asamblea

En la misma línea opinó el líder del PSOE regional, José Vélez, para quien López Miras, que «está a las órdenes de lo que marque Feijóo, ha hecho fracasar su propia investidura para hacerle la campaña a Feijóo a nivel nacional». Como era de esperar, subrayó que los socialistas «no pueden dar su voto a un gobierno de retroceso, representante de los recortes económicos y sociales, mientras que el PSOE genera empleo y riqueza y representa el progreso».

"A López Miras ya se le está poniendo cara de María Guardiola" María Marín - Portavoz Podemos Asamblea

Desde Podemos, María Marín también responsabilizó a Feijóo de la «pantomima». «López Miras no ha abierto a Vox la puerta de entrada en su gobierno para que Feijóo pueda ir esta noche al debate en la tele y decir que el PP es un partido de centro que no necesita a la ultraderecha», denunciaba la portavoz del Grupo Mixto, quien recordó que estas supuestas discrepancias entre PP y Vox llegan «tras haber pactado en Murcia hace 4 años». Como Vélez, considera que tras el 23J habrá pacto PP-Vox: «López Miras no para de repetir que no necesitan a la ultraderecha, pero ya se le está poniendo cara de María Guardiola».