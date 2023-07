En plena ola de calor y ante la previsión de que este miércoles sea uno de los días más calurosos de este episodio por altas temperaturas en la Región de Murcia, hablamos con José Buitrago, ‘el cabañuelo de Mula’, quien nos cita algunos de los fenómenos adversos que se esperan para las próximas semanas con el fin del año hidrológico y previo a la llegada del mes de agosto y el estudio de las cabañuelas.

Buitrago nos afirma que este episodio de calor, el segundo de este verano, no será el más caluroso, ya que todavía queda otra ola de calor, que recibiremos en agosto, y donde se espera que se alcance el día con las temperaturas más altas de todo el año en la Región de Murcia. Según sus estudios tanto en el periodo de cabañuelas como observando los cambios en la naturaleza a lo largo de todo el año, “me aventuro incluso a decir que el próximo 10 de agosto será el día que la Región registre la temperatura más alta de todo el año”, explica.

Además, para las próximas semanas, más concretamente para finales de julio y la segunda quincena de agosto, se esperan tormentas fuertes, con mucho aparato eléctrico y que podrían traer granizo, en las comarcas del Noroeste, Altiplano y la Vega Media de la Región de Murcia.

Para el cabañuelo de Mula, el estudio del tiempo y las predicciones de las cabañuelas es mucho más que una aventura a la hora de cerciorar qué adversidades climatológicas pueden producirse a lo largo del año, “es la observación de todo aquello que nos rodea y tener una sensibilidad especial a los cuatro elementos que lo componen, tierra, agua, viento y fuego”. Todo ello, unido al hecho de ser la cuarta generación de cabañuelos y que el tiempo como todo es cíclico y los ciclos se repiten con los siglos, le lleva a ver curiosidades climatológicas donde otros no lo ven.

“Los cabañuelos nunca hemos querido ser lo que no somos, para eso hay estudiosos del clima que cuentan con unos recursos precisos que nosotros no tenemos, pero sí tenemos la suerte de ser gente unida al campo y contar con la experiencia de nuestros antepasados en esta labor que ha ayudado mucho a los agricultores desde siempre. Puedes creer que esto será así o no, pero sí forma parte de nuestro propio ser observar qué pasará climatológicamente”.

Pepe Buitrago desarrolla sus estudios del clima a lo largo de todo el año. Los veranillos de San Juan y de San Pedro han sido la llave que ha abierto las cabañuelas de este año. Del 1 al 24 de agosto se observarán los datos concretos que ofrecen las cabañuelas y será el día 28 con San Agustín la llave que cierre este periodo de estudio. “Todo ello hay que unirlo a los datos obtenidos a lo largo de los años por nuestros antepasados documentando los cambios en cada uno de los ciclos climáticos y, como siempre digo la experiencia, que es la madre de la ciencia”.

Mientras tanto habrá que esperar que pase esta ola de calor y esperar una más, que podría llegar en los primeros días de agosto y donde la Región podría alcanzar la cifra más alta de este año, aunque, según Buitrago, si echamos la vista atrás, podemos buscar en los archivos cómo fue el verano de 1983 y comprobar que aquel ciclo fue muy parecido al que estamos teniendo este año.

Sin ser oportunista, él lleva observando los cambios desde niño con la experiencia de su padre y su abuelo, lo dejamos apuntando notas en el cuaderno que siempre le acompaña y recopilando lo que ve a su alrededor a la espera de la llegada del mes de agosto y sus cabañuelas.