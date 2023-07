Fernando López Miras pidió ayer a Vox que "no caiga en el fetichismo del sillón", haciendo referencia a su interés en formar parte del Gobierno regional, y hoy le han respondido desde la formación de Santiago Abascal. Su líder provincial, José Ángel Antelo, le ha dicho que, precisamente, es él "el que quiere todos los sillones".

Para él, el 28M hubo un "mensaje inequívoco" a las formaciones políticas: "priorizar por encima de los intereses partidistas la necesidad de resolver sus problemas". Sacó a relucir el apoyo del 18% de los murcianos a Vox. "Los votantes no les dieron la mayoría absoluta", le ha recordado.

Ha señalado que le tendió la mano Fernando López Miras tras conocer los resultados "para llegar a un acuerdo justo y generoso", como se ha hecho en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura, ha afirmado.

"En lugar de aceptar nuestra propuesta, López Miras hizo un anáisis erróneo y exigió nuestro voto sin sentarse a negociar", ha lamentado. En este sentido, ha criticado que PP y PSOE se repartieran la Mesa de la Asamblea y que los populares no le hicieran un hueco. "Había una opción que hubiera evitado que el PSOE entrar en la mesa. ¿De verdad cree que los votantes del PP prefieren PSOE a Vox? ¿Van a ignorar el mandato de más del 60% del voto?", se ha preguntado. "Quien no quiere ese cambio es López Miras", ha sentenciado, mientras que ha acusado al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de "usar a Región como un campo de pruebas". De hecho, ese es el motivo, considera, de que el candidato murciano se presente a este debate sin contar con los votos necesarios. "Toca sacrificar Murcia".

"Nos conducen a las urnas por mandato de Feijóo", ha dicho, mientras hacía una "llamada de nuevo al entendimiento".

Además, le ha recriminado al presidente autonómico en funciones que incumpliera el pacto de gobernabilidad firmado en 2019 con su formación. "Nos traicionó", ha dicho, recordando que no modificó la política con los menores extranjeros no acompañados, el pin parental, la reducción del gasto político, una ley del Mar Menor "que no criminalice la agricultura" y un programa de apoyo a las mujeres embarazadas."Nada de esto se cumplió".

"Luego sumó a tres tránsfugas de nuestro grupo parlamentario", ha añadido, para dejar claro que la cofianza entre ambos está rota. "¿Cómo vamos a cofiar en usted? ¿Es uste difernte a Fernando López Miras de 2019? Su falta de palabra hace inevitable que Vox entre en el Gobierno", ha aseverado.

Ha indicado que el 30% de la suma de diputados de la derecha murciana en el Hemiciclo son de Vox. Se trata de 9 escaños. "Cuando Ciudadanos tenía 6 diputados obtuvo la mitad de consejerías de su Gobierno", ha comparado. Y, aunque le ha negado que ellos hubieran pedido consejerías, ha reconocido que deben entrar en el Gobierno para asegurarse de que se cumplen sus políticas.

Entre las políticas que quiere cambiar, ha enumerado algunos puntos como la creación de una nueva ley para el Mar Menor, la eliminación de la Consejería LGTBI. "Si desea continuar con las políticas de la Agencia 2030, "pida el voto a José Vélez", le ha conminado mientras señalaba al portavoz socialista.

Además, dijo que "es tan imporante que Vox forme parte de este Gobierno para que el agua sea una prioridad".

Dice que continúa la "mano firme tendida hasta el último momento", al tiempo que le ha invitado a "independizarse de Núñez Feijóo. "Despójese de los miedos que le atenazan. No nos conduzca a las urnas", ha concluido.