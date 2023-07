La tensión entre el PP y Vox va en aumento a escasas horas de la primera votación para la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia. Según fuentes internas populares, los de Abascal se han enrocado en su posición y rechazan negociar si no les aseguran que entrarán en el Ejecutivo antes: "O forman parte del Gobierno, o no se sientan". Una situación que parece dejar claro que López Miras no conseguirá sacar adelante su candidatura en la votación de mañana, en la que precisaría una mayoría absoluta que podría conseguir con, por lo menos, dos diputados de Vox. Su próxima oportunidad será el lunes 10 de julio, y solo precisaría una mayoría simple, es decir, la abstención de los voxistas. Fuentes de la formación 'voxista' han asegurado a este medio que la acusación del PP es "falsa": "Nadie nos ha solicitado sentarnos hoy", han insistido.

La cuenta atrás continúa y el horizonte de negociaciones entre ambas formaciones políticas se complica. López Miras lanzó un órdago a los de Abascal durante su discurso en el debate de investidura horas atrás: "no caigan en el fetichismo del sillón ni se refugien en las trincheras de la ideología", inquirió el candidato, que les advirtió de que sus propios votantes "no entenderían" el fracaso de su investidura. López Miras pide a Vox que "no caiga en el fetichismo del sillón" Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto parlamentario de Vox , tachó la intervención del candidato a la presidencia “del todo insuficiente como la mayoría que tiene para conformar gobierno en la Región de Murcia”. El diputado apuntó que se demostró "la necesidad de que Vox siga tendiendo la mano y forme parte de esa mayoría necesaria que los murcianos quieren que se conforme". La oposición por su parte no termina de creerse la fricción entre PP y Vox. El portavoz del PSOE en el parlamento autonómico, Pepe Vélez, calificó de 'teatrillo' antes de las elecciones generales las posturas de PP y Vox en las negociaciones, y aseguró que ya tiene un "acuerdo para gobernar". "El Partido Popular ya ha entregado a la ultraderecha la presidencia de tres comisiones en la Asamblea", recordó Vélez. En la misma línea se expresó la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, que aseguró que el discurso de López Miras confirmaba un "pacto oculto" entre las formaciones. Un acuerdo que, sostuvo la diputada morada, "se desvelará a partir del próximo 24 de julio, después del 'teatrillo' que ahora están haciendo de cara a las próximas elecciones generales”. Un pacto que “tiene como ejes el machismo, la LGBTIfobia y el negacionismo ambiental y climático", criticó Marín.