Fernando López Miras, que aspira a mantenerse en el cargo de presidente del Gobierno de la Región de Murcia, ha aprovechado su discurso durante la primera sesión del debate de investidura para pedir a los nueve diputados de Vox que "no caigan en el fetichismo del sillón ni se refugien en las trincheras de la ideología" y permitan su proclamación como jefe del Ejecutivo autonómico.

Les advirtió que sus propios votantes "no entenderían" el fracaso de su investidura. "Creo, honestamente, que los votantes de Vox se sienten cercanos a lo que representa el Partido Popular de la Región de Murcia. Con sus votantes, señor Antelo, compartimos muchas cosas", le ha indicado.

Por eso les ha invitado a dejar a un lado "el vodevil" para pasar a generar certidumbre. "En este preciso momento, fuera de esta Asamblea, hay personas que sufren una enfermedad de la que no saben si podrán curarse. Hay personas que trabajan de sol a sol, personas que no son capaces de cuadrar las cuentas de su pequeño negocio, universitarios que no pueden trabajar de lo que han estudiado, madres y padres para los que cada día la conciliación es una batalla", ha enumerado.

Además, ha manifestado que "no deja de resultar sorprendente el excesivo empeño que a veces ponen los partidos políticos en negociar esta votación, sobre todo cuando no hay mayorías alternativas que articular, olvidándose así de que lo importante no acaba hoy. De hecho, todo empieza hoy. La entendible aspiración de cada uno de los grupos parlamentarios a hacer valer su programa tiene por delante cuatro intensos años para verse satisfecha".

"No deja de resultar sorprendente el excesivo empeño que a veces se pone en negociar esta votación, sobre todo cuando no hay mayorías alternativas"

En este sentido, ha recordado que "el Poder Legislativo tiene entre sus funciones esenciales el impulso, la orientación y el control de la acción del Consejo de Gobierno, así como la aprobación de los presupuestos", indicándole a los de Abascal que están PP y Vox "llamados a negociar toda clase de acuerdos". Es más, ha dicho expresamente que "el Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos" con ellos.

Ha afirmado que "la cultura del decretazo no debería tener cabida para quien cree en nustro sistema", sin olvidar el resultado del 28 de mayo. "Desde el año 2011, ningún partido obtenía en unas elecciones autonómicas un porcentaje tan elevado de votos. Para poner en contexto estos resultados, conviene recordar que el porcentaje de votos obtenido por el Partido Popular en la Región de Murcia es el mismo porcentaje que alcanzó el presidente Juanma Moreno en las elecciones de 2022 o muy similar al obtenido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en 2021. Dos presidentes a los que se les reconoció, sin ninguna duda, la claridad de su victoria", ha apuntado.

"Impedir mi investidura responde a un afán entusiasta por el poder como fin en sí mismo y no como medio"

Ha sacado pecho por "una victoria clara que manifiesta la voluntad de la ciudadanía de esta región de seguir teniendo un gobierno moderado y estable; una victoria clara que se convierte en fuente de legitimidad democrática". Por eso, ha agregado, considera que impedir su investidura "no responde a un ejercicio de justa defensa de sus ideales o de sus votantes, sino más bien a un afán entusiasta por el poder como fin en sí mismo y no como medio".

Miras ha mencionando a la sociedad murciana, necesitada de "certezas en un mundo cada vez más lleno de dudas". "Nuestra realidad parlamentaria lo permite, solo hace falta que sus señorías lo hagan posible, que hagan de esta Cámara una institución fértil y no yerma para modernizar la Región de Murcia, consolidar nuestro modelo de bienestar y que la gente viva mejor, les solicito su confianza. No podemos quedarnos parados", ha concluido.