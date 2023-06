Los médicos murcianos han denunciado a través de su colegio oficial los «continuos errores» que sufren los ordenadores con los que trabajan para gestionar la atención a los pacientes, lo que deja ‘colgadas’ muchas consultas hasta que se resuelven los fallos informáticos.

Por ello, desde el Colegio de Médicos de la Región de Murcia informaron ayer de que han tenido conocimiento de repetidos incidentes en las aplicaciones y sistemas informáticos en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

«Los facultativos se enfrentan a frecuentes desconexiones y enlentecimiento súbito de los programas, lo que repercute negativamente en la prestación de asistencia sanitaria, comunicación médico-paciente, incrementa el desgaste de los profesionales y provoca una pérdida de la eficacia de la consulta médica», afirman.

En este caso, llegan a indicar que «el mal funcionamiento informático se traduce en situaciones de estrés laboral y nerviosismo para los profesionales, llevando al incremento de casos de síndrome de burn-out por la cronificación de este tipo de incidencias, al no ser posible mantener un adecuado ritmo de trabajo y atención al paciente».

Desde el Colegio de Médicos afirman que la espera y la desesperación generan un clima de insatisfacción y una evidente pérdida de tiempo, tanto para el profesional como para el paciente, a lo que añaden que estudios recientes demuestran que hasta el 20% del tiempo de trabajo se llega a perder por el mal funcionamiento de los programas informáticos a nivel de empresas.

Por ello, el Colegio de Médicos de la Región de Murcia reclama a la Administración que garantice el funcionamiento adecuado del sistema y que resuelva, a la mayor brevedad posible, estas deficiencias que ya han sido trasladadas en diversas ocasiones y que se siguen produciendo, «sin que hasta ahora la Administración los haya solventado».

Ante las acusaciones de los médicos, desde la Consejería de Salud responden que «los sistemas informáticos del SMS funcionan y responden a las necesidades del personal y de las infraestructuras de las áreas de salud».

Aunque reconocen que recientemente se ha registrado «algún incidente puntual, motivado por causas ajenas al SMS (como un corte de fibra óptica la semana pasada en unas obras en la zona del Noroeste), que se resolvió con otras redes de las que se dispone y el servicio se siguió prestando».

Por tanto, Salud insiste en que «la afirmación de que la red informática de Salud no funciona no se ajusta a la realidad», ya que los incidentes referidos no se debieron a deficiencias en el sistema que, según dicen, está capacitado para resolver este tipo de situaciones y continuar prestando servicio, sino a causa externas que nada tienen que ver con el SMS.