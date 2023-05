Las precipitaciones caídas este martes no salvarán a la producción de secano este año, pero sí ha podido ser un salvadidas para el arbolado del olivo, los viñedos o los almendros que se encontraban muy afectados por la sequía en la Región de Murcia. "La lluvia siempre es beneficiosa para la recarga hídrica de los suelos, pero no resuelve las pérdidas ocasionadas por la sequía en la mayoría de los cultivos", señala Francisco González, secretario general de Agricultura en la Comunidad. Esta madrugada la DANA ha dejado un acumulado de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en el Campo de Cartagena, una cantidad que no ha provocado incidencias graves en la campaña actual pero que sí permitirá ahorrar agua para riego.

La Aemet prevé que lo peor de la DANA ya ha pasado por la Región La patata que hasta ahora no se ha recolectado tardará un poco en llegar al mercado, por los encharcamientos en los bancales, y el melón deberá esquivar las posibles enfermedades fúngicas que puedan aparecer por la abundancia de las lluvias. Más allá de esto, para Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena, la DANA ha dejado buenas cantidades en un campo que demandaba estas lluvias desde hace principios de primavera. Llegan tarde, subraya, pero al menos ayudará a rescatar árboles de secano en la comarca, cuyas producciones se habrá visto mermadas por la sequía. 38 UPA Murcia valora positivamente las lluvias registradas este martes pero incide en que no arreglan el problema de agua que ha venido padeciendo la Comunidad este último medio año. Los cultivos de cereal ya se han perdido, explican, mientras que otros, como los viñedos y almendros, "corrían la misma suerte al no disponer de recursos suficientes para salvarlos". El número '2' de la Consejería de Agricultura apunta, respecto a los cultivos cerealistas, que las espigas tendrían que estar recolectándose en estas fechas y, por tanto, "las lluvias intensas pueden dar lugar a tumbar la planta". Las lluvias torrenciales dejan rescates, bajos inundados y más de 100 litros en Cartagena La organización espera que las lluvias de las próximas horas y días "beneficien al resto de cultivos y contribuyan a la mejora del suelo para las producciones". Apuntan a que no habrá daños graves por las precipitaciones que quedan por llegar y de las que esperan que rieguen el campo y terminen por llenar los embalses de la Región. González Zapater cree que cultivos como la vid y el olivo que no hayan brotado difícilmente lo harán con estas lluvias. "En el caso de que lo hagan, serán más propicias a los ataques por enfermedades fúngicas". Por último, el almendro es el cultivo más beneficiado, ya que la lluvia recibida hasta ahora contribuirá al crecimiento de la pepita.