La llegada de la masa de aire frío a la Región ya se ha hecho notar este jueves. De hecho, Murcia ha amanecido con una sensación térmica baja y con lluvia, aunque se espera que las precipitaciones más intensas lleguen por la tarde. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo en la comarca del Noroeste, por riesgo de tormentas y lluvias que pueden alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado acumuladas en una hora.

El frente frío, que previsiblemente también dejará granizo, hará que la situación meteorológica de la Región sea inestable en las próximas jornadas. Los cielos han amanecido cubiertos, con chubascos ocasionales que serán más probables por la tarde en el interior de la comunidad, donde irán acompañados de tormentas. Las temperaturas máximas descienden.

Temperaturas jueves Caravaca de la Cruz: 9ºC de mínima y 21ºC de máxima

9ºC de mínima y 21ºC de máxima Cartagena: 16 - 23

16 - 23 Lorca: 13 - 22

13 - 22 Murcia: 15 - 24

15 - 24 Yecla: 9- 20

Para este viernes se espera... más agua. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con chubascos que también serán más intensos y acompañados de tormentas por las tardes. Además, granizará. Los termómetros bajarán.

Temperaturas viernes Caravaca de la Cruz: 6ºC de mínima y 19ºC de máxima

6ºC de mínima y 19ºC de máxima Cartagena: 15 - 22

15 - 22 Lorca: 10 - 20

10 - 20 Murcia: 12 - 21

12 - 21 Yecla: 8- 18

El fin de semana no pinta mucho mejor en cuanto a la meteorología. El sábado, de nuevo, los cielos estarán cubiertos con probabilidad de chubascos y posibles tormentas. Los valores mínimos no sufrirán cambios, mientras que las máximas ascenderán, pero no de manera notable.

Temperaturas sábado Caravaca de la Cruz: 6ºC de mínima y 21ºC de máxima

6ºC de mínima y 21ºC de máxima Cartagena: 14 - 22

14 - 22 Lorca: 10 - 22

10 - 22 Murcia: 11 - 24

11 - 24 Yecla: 6- 20

La jornada del domingo también estará pasada por agua, con cielos cubiertos, chubascos y posibles tormentas. Los termómetros se mantendrán en su misma marca. Las predicciones apuntan que esta inestabilidad continuará con el comienzo de la semana.

Aviso amarillo

El aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo estará activo desde las doce del mediodía de este jueves hasta las diez de la noche. La alerta implica que en la zona afectada por dicho aviso se prevén fuertes tormentas, con una intensidad incluso superior de forma puntual. La probabilidad, según el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, oscila entre el 40 y el 70%.

Entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal

Según Rubén del Campo, portavoz de Aemet, la recta final de esta semana estará dominado por un ambiente fresco con temperaturas bajas para la época del año, especialmente en el este peninsular: en ese caso, así como en el norte, los termómetros podrían quedarse entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal.