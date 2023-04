José Mercader fue durante 12 años presidente de la Junta Vecinal de Sucina en representación del PSOE, aunque nunca se afilió a este partido. Ahora, ha fundado el partido Hola Pedanías, con el que espera conseguir entre 4 y 5 concejales y hacer frente a lo que él llama el imperio de Murcia que «expolia y maltrata a las pedanías».

Una de sus propuestas más chocantes es que el centro de Murcia no tenga alcalde, ¿eso es posible?

El ciudadano que vive en las pedanías tiene el síndrome de Estocolmo hacia ese secuestrador que es el Ayuntamiento imperial de Murcia, y piensa que lo que tiene es lo que hay y quiere, si acaso, un poquito más. Nosotros no queremos eso, porque aun logrando ese poquito más sería una desigualdad tremenda. Por eso proponemos esa división, por un lado el casco antiguo de Murcia, con un vicealcalde de tipo corporativo, y lo que es el municipio, el resto de la ciudad y sus pedanías, con un alcalde principal. No hay ninguna ley nacional que impida eso.

¿Es tan fuerte ese desequilibro entre el centro y las pedanías?

Las cifras no engañan. Murcia destina en su presupuesto 40 millones de euros a las pedanías, mientras que la ciudad tiene un presupuesto real de 410 millones de euros. Una población tres veces más grande (las pedanías frente al centro) se está quedado solo con un 10 por ciento del presupuesto municipal. Eso es desigualdad y es lo que queremos cambiar.

¿Cómo lo haría?

Pues ese presupuesto para las pedanías pasaría de los 40 millones a los 290 millones de euros, y para la ciudad y el casco antiguo 158 millones, que ya es mucho. Lo que no puede ser es que una ciudad de 160.000 habitantes expolie y maltrate a una población de 290.000. También queremos que redistribuir las cargas fiscales entre las pedanías y el centro para que las primeras dejen de aportar el 65% cuando solo reciben unas migajas, y acabar con el clientelismo de las grandes concesionarias, que es una fuente de cuñados.

«El ciudadano que vive en pedanías tiene el síndrome de Estocolmo y se conforma con lo poco que tiene»

También quiere cambiar los sueldos que perciben los concejales de la Corporación.

Todos aquellos concejales ejecutivos, todos los que están a cargo de una concejalía tienen que estar bien pagados, pero los que no, los que solo hacen política no pueden esta viviendo a costa de los impuestos de los ciudadanos, y solo deberían cobrar por su asistencia a los plenos y de sus partidos. Con ese dinero podríamos dignificar la figura del pedáneo, al que los políticos tratan como si fuera un delincuente, y darle una paga digna y su alta en la seguridad social, que no la tienen, por cierto, un fraude que están cometiendo todos los partidos.

El videoclip de campaña que han creado ha dado mucho que hablar.

Eso es bueno, porque lo que queremos nosotros es llegar a la gente. Al ser pequeños, tenemos que usar la creatividad.

Otro de los grandes temas en Murcia tiene que ver con la seguridad en las calles, ¿que plantea su partido?

No podemos ganar la guerra como los romanos, con miles de soldados. Lo que queremos es que la Policía Local esté preparada para el sistema de seguridad que queremos implantar con 384 cámaras 4D en todas las pedanías, y lectores de matrícula en las entradas y salidas, conectadas con la Black List del Ministerio del Interior. La inseguridad se combate con tecnología, y con unos equipamientos modernos y suficientes.

«Los ediles que no se encarguen de una concejalía no deberían tener un sueldo público»

¿Cuáles son sus preferencias a la hora de pactar?

No tenemos una preferencia exclusiva para negociar con X partido. Si llegamos a ser llave de gobierno, y nuestras encuestas apuntan en este sentido, estamos abiertos, nos da igual negociar con la izquierda, con la derecha o con el centro. Pactaremos con el que alcancemos el mejor acuerdo para las pedanías, pero si es el con el Grupo Popular antes exigiremos el cese de José Ballesta.

«Mario Gómez es una persona insignificante»

José Mercader no se muerde la lengua a la hora de hablar de la gestión del exalcalde popular José Ballesta o del alcalde socialista José Antonio Serrano durante la legislatura que acaba.

¿Qué opinión le merece el trabajo de Ballesta?

Ha sido el alcalde de la Gran Vía y de la Catedral. Es muy bueno evangelizando en los pueblos, como está haciendo ahora, pero son mentiras, un camión lleno de falsas promesas y de mentiras.

¿Y de José Antonio Serrano?

Serrano ha conducido un camión peruano cargado de chismes. Es buena persona, ha sido amigo mío, no sé si seguirá siéndolo ahora. El acuerdo que hizo con Ciudadanos estaba envenenado, porque hay un señor en ese partido que ha hecho que todos los alcaldes pedáneos se conviertan en presuntos delincuentes.

¿A quién se refiere?

A Mario Gómez. Si quiere hablamos de él, pero es una persona insignificante, que lo único que ha hecho es dañar al municipio. Lo ha querido confiscar todo. Creo que la hipoteca de Mario ha sido muy pesada para José Antonio.

Ha sufrido ya algún ataque por parte de otros partidos.

A nosotros nos interesa que sean hostiles porque nosotros también vamos a ser hostiles, pero con la verdad por delante, para desmantelar con ella este fraude histórico que ha impuesto el imperio de Murcia sobre las pedanías.