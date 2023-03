La reapertura de la causa judicial contra las órdenes de veda de caza de 2019/20 y 2020/21 que se aprobaron sin la evaluación de impacto ambiental no cambiará los trámites de la Consejería de Medio Ambiente. Este trámite, por el que fueron denunciados por no realizarlo los consejeros que tuvieron competencias en Medio Ambiente durante esos años, Javier Celdrán y Antonio Luengo, y los directores generales Francisco Marín y Fulgencio Perona, no se realizará a no ser que el Juzgado de Instrucción, a donde vuelve la causa, diga lo contrario.

La Audiencia reabre el caso de las órdenes de veda de caza que se aprobaron sin evaluar su impacto ambiental El Gobierno regional aprobó el pasado año una ley para simplificar trámites administrativos y trajo con ella una serie de rebajas en los controles ambientales, entre ellas esta. La evaluación ambiental no sería necesaria si antes, entre otros condicionantes, se emite un informe sobre posibles afecciones a la Red Natura 2000. En el caso de la próxima orden de veda para 2024, que el miércoles aprobó en el Consejo Asesor de Caza, tampoco se realizará. Ecologistas en Acción, quien junto a ANSE llevó este asunto a los tribunales, señala que con este procedimiento no hay participación pública y el informe que se realiza sería «muy superficial».