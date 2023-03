El título de familia numerosa ya viaja a través del móvil y de cualquier otro dispositivo electrónico en la Región de Murcia: se acabó que cada miembro de la unidad familiar lleve este documento en papel para realizar algún trámite burocrático en la administración. La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad pone en marcha desde hoy la opción de descargar el título de familia numerosa en formato digital.

Se trata de una antigua reivindicación de estas familias para poder facilitar y acelerar sus distintos trámites burocráticos y ‘papeleos’ a los tiempos actuales. En este sentido, desde el departamento que dirige la consejera Conchita Ruiz explican que los interesados podrán acceder a una página web, donde introducirán el número de título y el número de documento de identidad de alguno de los miembros de la familia que consten en el título.

Tras esto, podrán obtener un documento en formato PDF para descargar y llevar en el móvil o imprimir, «de manera que ya no será imprescindible que cada persona lleve su título en papel, sino que podrá presentarlo, cuando lo necesite, en formato digital», explican fuentes de la Consejería.

Además, añaden que este título digital «permanece constantemente actualizado», ya que cuenta con código QR que, cuando se escanea, se enlaza con la base de datos de familias numerosas regional y proporciona información en tiempo real.

Los ciudadanos podrán renovar el título en sus ayuntamientos, sin la necesidad de tener que ir a Murcia

A todo esto se suma que el pasado jueves el Consejo de Gobierno daba luz verde al convenio con los 45 ayuntamientos de la Región «para la tramitación inmediata» del procedimiento de reconocimiento o renovación del título de familia numerosa en las oficinas de asistencia en materia de registros municipales.

De esta forma, los habitantes de las distintas localidades de la Región no tendrán que desplazarse hasta Murcia para realizar este trámite, pudiéndolo hacer desde el mismo municipio en el que residan. El convenio tiene una vigencia de cuatro años y se suscribió para dar más facilidades y cercanía a la hora de obtener este documento.

Desde la Comunidad aseguran que, a día de hoy, la Región cuenta con un total de 37.123 familias numerosas, de las cuales 30.956 tienen categoría general y 6.167 cuentan con reconocimiento como categoría especial.

Además, puesto que estos títulos deben ser renovados cuando varían las circunstancias que motivan su concesión («hijos que alcanzan la edad para salir del título o se independizan, nacimientos o adopciones u otros cambios en la composición de la unidad familiar») la Dirección General de Familias y Protección de Menores procede cada año a la renovación o nuevos reconocimientos de más de 6.000 títulos.

A ellos hay que sumarles también los que se resuelven en las Oficinas de Atención al Ciudadano, que en 2022 ascendieron a más de 27.000 títulos reconocidos.

Si ya es difícil en los tiempos que corren que una familia con dos sueldos pueda llegar a fin de mes, el quebradero de cabeza se multiplica cuando es una numerosa y con distintos miembros en la misma unidad familiar.

Para facilitar la protección de las familias numerosas y ayudarlas en su día a día, el Gobierno regional destina ayudas económicas para las familias numerosas de categoría especial (cinco o más hijos, o cuatro hijos si la renta familiar es inferior a un determinado límite económico), familias con hijos de parto o adopción múltiple (parto o adopción múltiple de tres o más menores de 6 años) y familias monoparentales (ascendiente único, exclusiva patria potestad, estado de viudedad o equiparado). La cantidad máxima a conceder es, por ejercicio económico, de 2.500 euros, si bien el importe a solicitar puede ser inferior para adaptarse a los gastos realmente realizados.

Con estas subvenciones se pretende paliar los gastos de alimentación, tasas o precios de comedores en centros escolares públicos o concertados, gastos de vestido y calzado, accesorios a la puericultura, gastos de farmacia y parafarmacia, higiénico-sanitarios, para la contratación de personal para la atención domiciliaria de personas dependientes a cargo y menores para la conciliación de la vida laboral y familiar o gastos por bonos o abonos de transporte público, entre otros.

528.000 euros para 314 familias numerosas de categoría especial

Desde la Consejería que dirige Conchita Ruiz indican que, dentro de las tres modalidades de familias destinatarias de estas ayudas, la que mayor número de solicitudes presenta es la de familias numerosas de categoría especial. Durante el año 2022 supusieron el 70,78% del total de solicitudes presentadas y el 71,21% de las ayudas concedidas.

De esta forma, resultaron beneficiarias un total de 314 familias numerosas de categoría especial, con un importe total concedido de 528.195,75 euros.

La distribución del presupuesto y la asignación económica se realiza, apuntan desde la Consejería, «teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos y por orden de entrada, fecha y hora de la solicitud, hasta agotar el presupuesto».

Con una renta per cápita de hasta 1.500 euros se concede el importe máximo de las subvenciones

En función de la renta per cápita familiar, se concede la cantidad máxima o un porcentaje de la misma. Los tramos serían los siguientes: con una renta per cápita de hasta 1.500 euros se concede el importe máximo de la ayuda; con una renta entre 1.501 y 3.500 euros, el 75% del importe máximo; con una renta per cápita entre 3.501 y 6.000 euros, la mitad del importe máximo; y, por último, con una renta per cápita entre 6.001 euros y el importe del IPREM vigente, el 25% del importe máximo.

Respecto a la estadística de títulos de familias numerosas por municipios, como es lógico, Murcia (con 11.561), Cartagena (5.333), Lorca (2.430) y Molina de Segura (1.714) -las cuatro grandes ciudades de la Región- acumulan el 56,67% del total de las ayudas en toda la Región.