Desde la Consejería que dirige Conchita Ruiz indican que, dentro de las tres modalidades de familias destinatarias de estas ayudas, la que mayor número de solicitudes presenta es la de familias numerosas de categoría especial. Durante el año 2022 supusieron el 70,78% del total de solicitudes presentadas y el 71,21% de las ayudas concedidas.

De esta forma, resultaron beneficiarias un total de 314 familias numerosas de categoría especial, con un importe total concedido de 528.195,75 euros.

La distribución del presupuesto y la asignación económica se realiza, apuntan desde la Consejería, «teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos y por orden de entrada, fecha y hora de la solicitud, hasta agotar el presupuesto».

«Es de justicia que se nos revierta todo lo que estamos aportando a la sociedad», explica Francisco Morote

En función de la renta per cápita familiar, se concede la cantidad máxima o un porcentaje de la misma. Los tramos serían los siguientes: con una renta per cápita de hasta 1.500 euros se concede el importe máximo de la ayuda; con una renta entre 1.501 y 3.500 euros, el 75% del importe máximo; con una renta per cápita entre 3.501 y 6.000 euros, la mitad del importe máximo; y, por último, con una renta per cápita entre 6.001 euros y el importe del IPREM vigente, el 25% del importe máximo.

Respecto a la estadística de títulos de familias numerosas por municipios, como es lógico, Murcia (con 11.561), Cartagena (5.333), Lorca (2.430) y Molina de Segura (1.714) -las cuatro grandes ciudades de la Región- acumulan el 56,67% del total de las ayudas en toda la Región.