El Partido Popular ha criticado este miércoles que "cuando al Partido Socialista no le gustan las encuestas que realiza la Universidad de Murcia", en referencia a la del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), "pues encargan una a una empresa para que digan lo que a ellos les interesa que diga".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha reaccionado así ante la publicación en La Opinión de un barómetro electoral encargado por el Partido Socialista a la empresa Actuatech, según la cual ambas formaciones empatarían en escaños si las elecciones autonómicas fueran ahora. Aun así, el PP sería el partido más votado y la única opción de Gobierno sería la de un Ejecutivo de coalición entre populares y Vox.

"Me gustaría que el PSOE empleara su tiempo en decirle a los ciudadanos cuál es su proyecto para la sanidad pública, para la educación pública o para las políticas sociales"

"En cualquier caso, a mí me gustaría que el PSOE empleara su tiempo, en lugar de para hablar de encuestas que encarga ex profeso, en decirle a los ciudadanos cuál es su proyecto para la sanidad pública, para la educación pública o cuáles son sus proyectos para las políticas sociales", ha manifestado. "Ellos, mientras tanto, emplean su tiempo y su dinero en encargar encuestas a medida", ha sentenciado.

También ha reaccionado Vox ante este sondeo, que le otorga entre 7 y 8 escaños cuando en 2019 obtuvo 4. Nunca se fio del Cemop y tampoco se fía de este trabajo demoscópico: "El PP manipula restando a Vox. El PSOE manipula restando a Vox. La verdadera encuesta se vivió en la Plaza de Toros de Murcia y se verá de nuevo en mayo. Recordamos que este partido ya ganó las elecciones en la Región y ninguna encuesta lo predijo", han señalado, refiriéndose a los comicios generales.

Ciudadanos, por su parte, opina que "la verdadera encuesta será lo que los ciudadanos de la Región de Murcia elijan el 28M". Por su parte, aseguran que no van a entrar en una "guerra de encuestas" y aseguran estar "centrados en lo importante, en trabajar y hacer propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos de esta región y no en perder el tiempo con encuestas y otras cuestiones que no interesan a nadie excepto al bipartidismo".

Podemos ha preferido no hacer declaraciones sobre el sondeo de Actuatech.

Ciertamente, esta encuesta a dista mucho de los últimos sondeos del Cemop, que otorgaban al PP más votos que toda la izquierda junta. Tras varios de estos barómetros, uno de los codirectores de este organismo demoscópico, Ismael Crespo, dijo que "con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar las elecciones". La salida de tono fue la gota que colmó el vaso, provocando que el PSOE perdiera la confianza en el Cemop, anunciando la encuesta publicada hoy en este periódico.