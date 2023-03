La Universidad de Murcia acoge este jueves y viernes las I Jornadas Nacionales de Desinformación y Defensa, donde diversos ponentes de los ámbitos periodístico y militar valoran la relevancia de la desinformación en sus áreas. Entre los invitados se encuentran Ramón Salaverría, investigador en medios digitales y catedrático de la Universidad de Navarra, y el Coronel José Luis Calvo, director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES) del Ministerio de Defensa.

Desde hace unos años, las fake news inundan el panorama informativo, aunque encontraron su antagonista en los sistemas de verificación o fast-checkers. Posteriormente, llegó la inteligencia artificial con su impecable destreza por manipular contenidos en la web. Es un bucle conflictivo alimentado por los avances tecnológicos. «La desinformación plantea un juego de suma cero. Por una parte, la tecnología introduce herramientas que permiten identificar y neutralizar los contenidos falsificados, pero también ofrece herramientas de engaño cada vez más sofisticadas», afirma Ramón Salaverría.

Según un estudio del equipo de investigación de la Universidad de Navarra, durante los primeros meses de la pandemia del covid-19, más del 70% de las informaciones falsas surgían de las redes sociales, frente a un 4% que sorteó el filtro de los medios periodísticos convencionales. Con estas cifras, el investigador critica que «sean los medios periodísticos a quienes se apunten como fuentes habituales de contenidos falsos».

No obstante, esta pérdida de autoridad se expande a todas las instituciones. De acuerdo con el catedrático, estamos ante una crisis de las instituciones: «Vivimos en una creciente polarización ideológica de la sociedad que tiende a ver como falso aquello que es discrepante».

Con la tensión política y militar en la Europa del este, la batalla informativa es clave. En la actualidad, predominan las «guerras híbridas»: una estrategia que fusiona el ataque militar con desinformación que intenta socavar la reputación del adversario, como ocurre con el bando ruso. «Hay líderes que se valen de muy pocos escrúpulos y terminan sacrificando la verdad por sus intereses», condena Salaverría.

En cuanto a lo militar, el coronel José Luis Calvo tiene la experiencia y las palabras adecuadas. La división que dirige se encarga de la coordinación de la defensa ante los desastres y la comunicación entre las fuerzas armadas y la sociedad. El experto en la milicia destaca que los conflictos armados ya no se reducen a una operación militar: «Se desarrollan en dos niveles: un nivel real que se da sobre el terreno, y un nivel virtual, donde aparece la información».

Esta característica ha añadido nuevos objetivos a las maniobras, que ahora también «se diseñan para que no se pierda en los dos niveles», apunta Calvo. El coronel explica que a veces en las operaciones militares no se puede revelar todo por cuestiones de seguridad, como no exponerse al enemigo, pero eso no implica la mentira: «Puedes no decir toda la verdad, pero aquello que digas e informes tiene que ser cierto».

Sin embargo, los bulos también se cuelan entre los militares y sus familiares: «En la guerra de Ucrania, los combatientes recibían mensajes diciendo que su familia había fallecido, y a la inversa, para desmoralizarlos y que perdieran el espíritu combativo». En este caso, prevalece el concepto de las guerras híbridas. Además, las campañas informativas no nacen únicamente de las instituciones: «Siempre se menciona al presidente Zelenski, pero también hay que ver al resto de la sociedad civil ucraniana y a los militares que realmente han dominado las redes sociales», puntualiza Calvo.

Por otro lado, la tecnología ha multiplicado las fuentes y, de acuerdo con el coronel, la comunicación bélica ha entrado en una paradoja: «La opinión pública recibe la información muchas veces en tiempo real, incluso antes de que las autoridades militares responsables se enteren.»

Las estrategias de comunicación cada vez son más predominantes en todos los sectores, desde la prensa tradicional hasta los conflictos armados. Por este motivo, las jornadas que llegan a la Universidad de Murcia este jueves y viernes son imprescindibles para entender su papel y aprender a lidiar con estas nuevas armas informativas.