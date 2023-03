Con una legión de más de 300.000 seguidores en Instagram y más de 60.000 en Tik Tok, la murciana Miriam Alegría es una de las ’influencers’ más destacadas de la Región. En sus redes, además de consejos sobre fotografía, moda o belleza, imperan mensajes positivos sobre amor propio y salud mental, principalmente enfocados a mujeres, ya que suponen el 97 por ciento de sus adeptos.

Aunque ahora encontramos tanto a mujeres como a hombres con millones de seguidores, fueron ellas las primeras que hicieron de las redes sociales una forma de ganarse la vida. ¿Son las redes un territorio femenino?

Creo que ahora depende de cada red social. El contenido de Instagram, por ejemplo, lo consumen más mujeres que hombres y sí que hay más creadoras de contenido en esta plataforma. Además, suelen tener más alcance. Siempre generalizando, a los chicos les suele interesar más Twitch o Tik Tok. Esta última sobre todo tiene un público más dividido y variado.

¿Hay diferencias entre ser ’influencer’ mujer u hombre?

Creo que no. De hecho, en Instagram he visto casos de parejas con contenidos muy similares y bien trabajados en los que las mujeres consiguen más seguidores. No es que ser hombre sea una limitación ni mucho menos, pero supongo que, al haber más público femenino, las mujeres empatizan más con otras mujeres. Todo depende del sector en el que te encuentres y la audiencia a la que te dirijas.

Y las colaboraciones con las marcas, ¿se pagan igual?

No sé decirlo con exactitud porque el único caso que conozco de cerca es el de Xuso Jones y tiene sentido que él cobre más porque tiene más seguidores y por tanto llega a más público. No creo que se pague más o menos por ser mujer u hombre, sino que las marcas se fijan en el alcance. Como siempre he sido emprendedora y por suerte he trabajado en lo que he querido, nunca he vivido un caso de machismo laboral. He sufrido micromachismos, como todas.

La murciana afirma que las diferencias entre creadores de contenido surgen más por número de seguidores que por género, pero las críticas por la imagen las siguen castigando más a ellas

Las ‘influencers’ están examinadas bajo lupa y, lamentablemente, las críticas sobre el físico son recurrentes. ¿Cree que en eso hay una diferencia?

Hay muchísima diferencia. Un hombre con canas resulta atractivo, una mujer con canas es una vieja. Al físico de las mujeres se les exige mucho más y tenemos que trabajárnoslo más. En las redes estás expuesta a la crítica, te señalan constantemente y tienes que estar muy fuerte mentalmente para que no te importe.

¿Eso le ha llevado a dejar pasar alguna colaboración?

En ocasiones he dicho que no por no sentirme segura o cómoda con alguna campaña. He rechazado colaboraciones en las que tenía que salir en ropa interior o bikini y ahí sí me lo he pensado por ser juzgada.

¿Se manifiesta el 8 de marzo?

A las manifestaciones no suelo ir por falta de tiempo, pero participo en eventos y causas feministas y en mis redes sociales reivindico la causa. Por el 8M ahora he publicado un ‘reel’ en el que simulo una conversación entre chicas que me critican y se basa en comentarios reales que me han hecho. Tengo varias ‘haters’ que te pisan, te ponen la zancadilla cada vez que pueden, me llaman «la ballena», «gorda»... Y muchas son mujeres que critican a otras. Me fastidia porque deberíamos ayudarnos y apoyarnos... Y más porque mi perfil precisamente lanza el mensaje de «quiérete, tú eres valida».

¿Tiene el feminismo tareas pendientes?

Hemos evolucionado muchísimo de 20 años para acá y creo que precisamente las redes sociales ayudan a visibilizar un montón de causas. Hay perfiles súper activistas que merecen la pena, te hacen pensar sobre malos hábitos que tenemos y no detectamos porque tenemos el patriarcado tan intrínseco...Hay que seguir trabajando porque siguen pasando situaciones machistas, como el techo de cristal, la dificultad para conciliar etc.

Hablando de conciliación, desde fuera da la sensación de que las ‘influencers’, al no tener un horario establecido, lo tienen más fácil, ¿considera que es así realmente?

Aún no tengo hijos, pero planeo tenerlos más pronto que tarde. Yo ahora mismo llevo cuatro empresas y trabajo en unos niveles de estrés interesantes. Cuando suceda, va a ser un cambio muy grande y mi carrera profesional se frenará. Porque además no quiero enfocar mi contenido exclusivamente en los hijos y monetizarlos. Por experiencias de amigas, puede ser fácil conciliar en el sentido de que soy autónoma, pero de qué forma... dando el pecho con el ordenador delante. Es un freno a tu vida laboral, pero creo que merece la pena. Por supuesto, teniendo ayuda de tu pareja, que no hay que olvidarlo (risas).

¿Algún mensaje que quiera enviar a sus seguidoras por el Día de la Mujer?

A todas las mujeres, que aprendan a quererse más, a priorizarse y a darse las gracias por todo lo que son en sí, porque son muy válidas y no siempre se valora.