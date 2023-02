El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha informado, de la aprobación definitiva por parte del Pleno municipal de la modificación del P.G.M.O de Lorca en relación a las normas particulares de las instalaciones porcinas del municipio.

El alcalde de Lorca ha celebrado que «hoy se haya puesto fin a un expediente que era la modificación del Plan General para reordenar las distancias de las granjas porcinas a los núcleos de población, colegios, centros de salud y también fuentes de agua y cauces, después de una tramitación que ha sido complicada».

Diego José Mateos ha recordado que «este proceso se inició lamentablemente con esa triste situación del ‘asalto al pleno’, por parte de una mínima representación de los ganaderos que entendieron que se podían ver afectados».

Mateos Molina ha destacado que «finalmente se ha aprobado de manera definitiva, además con el apoyo del sector ganadero, porque, tal y como decíamos hace un año, se trababa de la aprobación inicial y teníamos un año por delante para poder presentar alegaciones, negociar, llegar a acuerdos, que es lo que hoy se ha hecho».

El Primer edil ha concretado que «en primer lugar, esta modificación sólo afecta al sector porcino y no al resto de sectores, como se intentó confundir que lo hacía a todas las ganaderías, y solo a las explotaciones que estén a menos de 1.500 metros de un núcleo de población o de un colegio o instituto, por poner algún ejemplo».

El alcalde ha indicado que «finalmente se ha acordado mantener esas distancias, no se ha modificado nada con respecto a la aprobación inicial en cuanto a las distancias, llegando a un buen acuerdo, haciendo compatible el hecho de residir, dignamente en nuestras pedanías, con el desarrollo económico, de un importante sector para nosotros, como es el sector ganadero – porcino».

Diego José Mateos ha explicado que «las novedades incluidas en este acuerdo son la aclaración de que no toda la normativa que se incorpora a esta modificación del P.G.M.O. afecta a todas las explotaciones, es decir, si hay requisitos por las instalaciones que estén cerca de un cauce, no afecta a aquellas que estén alejadas del cauce, ya que había cierta confusión, solo le aplicarán los criterios que les afecten, no los que no lo hagan».

Y ha añadido que «se establece un régimen transitorio de dos años para aquellas seis explotaciones que estaban pendientes de la autorización ambiental, por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su ampliación. Y sí una vez pasados estos dos años, la CARM autoriza ambientalmente esa ampliación o no lo autoriza, podrán ampliarlas o bien decaerá de forma definitiva la ampliación de las mismas».

Mateos Molina ha reiterado que «se ha demostrado con esta tramitación que no se ha cerrado ni una sola granja, sino que se han ido regulando aquellas que han ido cumpliendo con los requisitos establecidos en esta nueva normativa».

Esta nueva medida entrará en vigor una vez se publique en el BORM (Boletín Oficinal de la Región de Murcia) durante los próximos días.