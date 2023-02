La Asociación de Graduados Sociales de Cartagena está harta de que no se dé un paso al frente para la creación del colegio comarcal. El 1 de diciembre de 2021 todos los partidos con representación en la Asamblea Regional aprobaron por unanimidad la Proposición de Ley para impulsarlo. Hasta la fecha todavía no ha sido aprobada la ley de forma definitiva, y hasta decaerá si esto no sucede antes del próximo 31 de marzo, según ha advertido la asociación.

Es por ello que, «debido a que ni siquiera han atendido la petición de reunirse con ellos», denuncian, han convocado una concentración hoy a las 11.00 horas a las puertas de la Asamblea Regional. «El obstáculo está en Murcia» Según apunta el presidente de la asociación, José Moreno Hernández, «solo los representantes del PSOE (Carmina Fernández y Francisco Lucas) y el diputado Juan José Liarte, se han reunido con ellos y les han explicado que la Proposición de Ley está «en vía muerta y que el obstáculo está en las presiones ejercidas desde Murcia, a causa de los intereses del Colegio de Graduados Sociales de Murcia y otros colegios sin competencia regional como el de Abogados y Procuradores». Por ello, añade, el diputado y portavoz del PP, Joaquín Segado, «ni ha resuelto ni ha presentado ninguna mejora a la Proposición de Ley, ni tiene intención de darle el trámite oportuno, para que esta sea aprobada».