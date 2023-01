Sólo existen dos comunidades autónomas en todo el país que tengan en plantilla un especialista en Paleontología. Una de ellas es Aragón, la otra es la Región de Murcia. El responsable de esta área en el Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad es Gregorio Romero.

¿Cómo era la Murcia cretácica?

Estamos hablando de hace entre 250 y 75 millones de años. El sureste peninsular estaba prácticamente inundado por el mar, conocido como Mar de Tetis. Las únicas zonas de tierra firme eran el Altiplano y la zona del Noroeste, en concreto Moratalla. Podría haber alguna montaña emergida que apareciese como una isla. Pero, por lo general, estaba bañada por el mar.

¿Hay potencial en la Región para seguir buscando?

Sin duda. En estas zonas, si se sigue prospectando e investigando, encontraremos huesos en mucho mejor estado de conservación que nos van a dar muchas alegrías. Se han localizado unos 140 yacimientos paleontológicos en la Región. Lo interesante es que tenemos representados en nuestros suelos todos los tiempos geológicos, desde el final del Paleozoico hasta la actualidad.

¿En qué museos se pueden visitar los fósiles?

El fragmento de pata se puede ver en la Facultad de Química de la UMU. Las huellas de los Gavilantes están in situ, y ahora mismo no se pueden visitar. En el museo de la Asociación Cultural Paleontológica Murciana tienen una colección muy interesante. Otro es el Museo de Ciencias Naturales de Jumilla, donde tienen una sección dedicada a la reconstrucción de las huellas. Por último, en el Museo Arqueológico de Cehegín hay un apartado de Paleontología.

¿Qué espécimen le hubiese gustado encontrar?

El cráneo de un gran carnívoro con todos sus elementos. Además, los carnívoros suelen atraer más al público, tal y como pasa en Cuenca o en Teruel. El reto ahora es habilitar los yacimientos de Yecla y Jumilla para que se pueda ir a visitar las huellas.

Para que pueda pasar esto, ¿qué necesita la Paleontología en Murcia?

Fundamentalmente necesita investigadores. Murcia, lamentablemente, no ha tenido facultad de Geología. Por lo tanto, no hay cantera de paleontólogos. La gente que ha venido a trabajar a Murcia ha sido de fuera. Echo en falta el empuje de investigadores de aquí. Yacimientos tenemos muchos, muy buenos y siempre se estudia. Falta la cantera a nivel de investigación porque no existe un grado en la UMU que enseñe Paleontología.