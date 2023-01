Los problemas para acceder a la consulta del médico de familia o de la enfermera de Atención Primaria, con esperas que en muchos centros de salud y consultorios de la Región oscilan entre una y dos semanas, ha hecho que los usuarios sigan bajando la nota que dan por la atención recibida. El último informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la situación de la Atención Primaria, dado a conocer este jueves, muestra que entre los años 2019 y 2022 la valoración de la AP en la Región ha bajado de un 7,03 a un 6,36 de nota media.

En este tiempo el ratio de tarjetas sanitarias asignadas a cada médico de familia también se ha reducido, aunque de forma muy leve, pasando de las 1.484 que se contabilizaban en 2010 a las 1.440 del año 2019, las 1.451 del año 2020 y a las 1.419 tarjetas asignadas de media a cada profesional en 2021. Esto no quita para que hasta un 37% de los facultativos de Atención Primaria tenga más de 1.500 pacientes asignados.

En el caso de Pediatría, el número de tarjetas sanitarias asignadas a cada profesional también ha descendido en los últimos años, desde las 990 que se contabilizaban en 2010 a las 882 de 2021. Esta situación también está motivada por el descenso de la natalidad registrada en los últimos años, lo que está ‘vaciando’ las consultas de los niños en los centros de salud.

Respecto al gasto sanitario destinado a la Atención Primaria, Murcia ha mejorado al pasar de un 14,6% en 2022 al 15,20% contabilizado en los presupuestos de 2023, aunque para los profesionales esta cantidad no es suficiente. La comunidad autónoma que más destina a este capítulo es La Rioja, que alcanza un 18,33%, según recoge el último estudio de la FADSP.

Si se mira el indicador del presupuesto per capita dedicado a Atención Primaria en los presupuestos de los años 2022 y de 2023 éste ha crecido en la Región desde los 209,22 a los 233,3 euros. Sin embargo, esto no hace que Murcia se sitúe a la cola en inversión per cápita, sólo por encima de Cataluña y Madrid, que tienen 229 y 155 euros respectivamente, con unos presupuestos prorrogados.