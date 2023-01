Las rebajas, por tanto, «desaparecieron hace ya tiempo (hace una década de la norma), pero, por esto de ser románticos, se mantienen», considera Oñate, que se pregunta «quién no está ya haciendo rebajas durante todo el año». A ello se une el auge de las compras por Internet, algo que «ya clama al cielo» y da lugar a que «esto sea un desastre». «Yo cada vez tengo más claro que los políticos se quieren cargar los comercios en el centro de los ciudades», sostiene, al tiempo que es consciente de que, para los clientes, «lo más fácil es irse al centro comercial del extrarradio».

«Los grandes pueden inflar más el precio al que luego aplicar las promociones»

Ángela Soto, empleada del comercio Valera Decoración y Regalos, en Cartagena, tiene claro que «el hecho de que las rebajas ya no sean algo puntual, sino que se encuentren durante todo el año, afecta negativamente al comercio local, le hace daño: las grandes empresas pueden inflar más el precio al que luego pueden aplicarle muchas más promociones».

En este sentido, concreta que «el Black Friday, por ejemplo, no es un día: se convierte en casi un mes entero al final y nosotros no podemos competir con eso. Porque, cuando ellos compran un millón de productos, tú compras diez. No puedes asumir eso». «También es verdad que tenemos buenos precios todo el año», hace hincapié.