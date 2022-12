Las largas colas en las administraciones de la lotería son ya habituales en estas fechas. Miles de personas esperan impacientemente a que por fin sea el tan esperado jueves 22 de diciembre, el gran Sorteo de Lotería de Navidad, cuando cientos de personas pueden convertirse en millonarias. Aunque hasta ahora el premio 'Gordo' ha dejado a Madrid y Barcelona como las ciudades más agraciadas, la Región no pierde la fe y la esperanza de que por fin este año, el premio caiga de nuevo entre los murcianos y haga feliz a miles de familias. Sin embargo, son numerosas las formas en las que los vecinos de Murcia invertirían su dinero en caso de ser los premiados y ganar los 4 millones de euros que se reparten a la serie o los 400.000 a cada décimo agraciado con el 'Gordo'.

Según explica Ana de 24 años y actual profesora, no se gastaría el dinero, pues "de momento lo que haría es ahorrar, porque no tengo pensado hacer ninguna inversión". No obstante, hay quien optaría por mejorar su calidad de vida y por fin poder relajarse y vivir sin preocupaciones. Así lo haría Estíbaliz: "Lo primero sería dejar el trabajo, me iría de viaje y mejoraría mi calidad de vida". Además, hay quien prefiere literalmente “desaparecer una temporada”, como Eloy un hombre de 65 años que afirma que “gastaría sin miedo a que se acabe”.

Por otro lado, siempre hay quien se inclina a pagar todas las deudas que se tienen pendientes , como es el caso de Lorena, que no dejaría su actual trabajo y "pagaría todas las deudas y viajaría sobre todo". O María, que además de cubrir los gastos explica que se "pegaría una buena fiesta". Aunque bien es cierto que la mayoría de la población coincide en un objetivo en común, en este caso, viajar. "Yo viajaría por todo el mundo", asegura Serezane.

A pesar de todo, la Lotería de Navidad también tiene sus gestos bonitos y hay quien prefiere regalar todo su dinero a sus familiares, sobre todo a sus hijos, como Patricia Lucas, una mujer de 80 años que no se quedaría con nada del premio, sino, como relata a la Opinión, "se lo daría todo todo a mis tres hijos. Les ayudaría mucho"

