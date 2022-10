La Universidad Católica San Antonio de Murcia fue escenario este viernes de la I Jornada sobre Ciberseguridad Guardia Civil-UCAM, en la cual participaron expertos en cibercrimen, entre ellos el coronel Juan Salom, jefe de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad del Instituto Armado, que charló con La Opinión sobre cibercrimen y prevención.

Participa usted en unas jornadas sobre cibercrimen. ¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad en nuestro día a día?

La importancia es crucial, porque Internet es un universo en expansión, con cada vez más usuarios y cada vez más delitos. Nosotros a veces nos confiamos, pensamos, ‘no tengo nada’, pero mis herramientas son útiles para atacar a terceros. Con lo cual tenemos un plus de responsabilidad y hemos de extremar las medidas de seguridad, porque el delincuente está todo el día pensando cómo hacer la maldad.

¿Qué es lo básico que tenemos que hacer?

Sé que es difícil, pero hay que ser un poco recelosos con lo que recibimos. No abrir cualquier correo que nos llega, aunque la curiosidad nos pueda; no registrarnos en cualquier foro de Internet, acceder a una web rara o descargar programitas que no aportan ningún valor...

Porque, al hablar de ciberdelincuencia, hablamos principalmente de robar y estafar.

Estamos hablando de estafar, principalmente. Los usuarios normales somos potenciales víctimas de las estafas en Internet.

¿Y hablamos de bandas profesionales o el estafador puede ser cualquiera desde su casa?

Es que en esto de Internet hay divisiones, como la Primera, Segunda o ya Tercera Regional. Contra los delincuentes de Primera División, poco puedes hacer, aunque ellos se dirigen a grandes objetivos, a grandes empresas. Pero va bajando el nivel hasta el que nos estafa en cualquier tontería de comercio electrónico, que, a lo mejor, no es mucho dinero, pero nos sacan de la cuenta mil euros y nos hacen un roto muy grande.

No hay nadie a salvo en el ciberespacio, ¿no?

Nadie, nadie, nadie. La mejor precaución es desconfiar. Y es necesaria más formación en ciberseguidad para poder entender qué riesgo estamos asumiendo. Desde la Guardia Civil intentamos, a través de foros y charlas, inculcar esos conocimientos, pero sería necesario a nivel educativo incluir unos conocimientos básicos de seguridad que nos permitirían detectar riesgos.

¿Como una asignatura en las escuelas, quiere decir?

Sí. Yo creo que haría falta una mínima formación. Yo no digo que sea tan importante como las Matemáticas o la Física o la Literatura, pero sí a lo mejor en cada curso unas 10 o 12 horas de estos temas ayudarían a prevenir.

¿Cuánto se tarda pillar a un ciberdelincuente?

La persecución del cibercrimen es muy compleja, muy dispar. No es lo mismo pillar a un grupo organizado de hackers que a un pedófilo o a un hater que se dedica a insultar a las redes sociales, es muy distinto. Luego, nuestro modelo judicial es lento, lo vemos todos: tiene sus trámites, que no pueden abreviarse. Luego, que Internet es un escenario muy dinámico y aparecen nuevas formas de delincuencia que tienen difícil encaje en nuestro Código Penal. Es complicado.

Este mes saltó la noticia de un hombre que fingió ser un marine y estafó más de 800.000 euros a una mujer en Alicante con el ‘timo del amor’. ¿Esto sigue pasando mucho?

Esto lo ha habido toda la vida, son timos: van a intentar engañarnos con una historia que va a jugar con nuestra sensibilidad. Alguien está falto de afectividad y va a encontrar una persona que le va a engañar. Hacen lanzamientos masivos: lanzan un correo a, por ejemplo, un millón de destinatarios, y seguro que hay alguien que necesita cariño y, en ese momento, eso les llama la atención. Buscan la fibra.

Y estos correos electrónicos que llegan de vez en cuando diciendo que te ha tocado una herencia de un príncipe nigeriano o de una señora moribunda... ¿Sigue picando la gente?

Sí, sí, sí. Si lo siguen haciendo, es porque hay gente que pica. Una persona a lo mejor mayor, que piensa que eso le soluciona la vida... ve la oportunidad, lo lee, no entiende mucho este mundo y pica. Da su cuenta, le piden un adelanto para los trámites burocráticos o los impuestos del país... y espera la promesa de un dinero que jamás llega. Mucha gente no denuncia que le ha pasado esto: no denuncia por vergüenza. Nuestro mensaje claro es que hay que denunciarlo todo, aunque no se pueda esclarecer. Por lo menor, que se pueda alertar a la ciudadanía, que no pique más gente y que no haya más víctimas.

¿Cree que va a seguir incrementándose el cibercrimen?

Lamentablemente, sí. Porque cada vez hay más tecnologías, sí. Es una apreciación personal. Aunque Internet ha mejorado nuestra calidad de vida notablemente: hay que estar en Internet, pero saber qué hacen los malos.