La Consejería de Educación ha omitido en el currículo de la etapa de Educación Infantil medidas para favorecer y formar en la igualdad de género. Esta advertencia la ha hecho el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que ha analizado y validado el proyecto de Decreto del departamento de María Isabel Campuzano, última fase para que el Consejo de Gobierno apruebe los currículos que ya llevan un considerable retraso en la Comunidad.

En concreto, el órgano consultivo de la Comunidad en materia jurídica determina que el decreto recoge "el contenido mínimo del proyecto educativo" al que obliga la nueva ley de educación Lomloe. Sin embargo, añade que hay un aspecto que "omite" el decreto y que debe "incluirse de forma obligatoria" en esta norma de enseñanzas mínimas: "Especificar las medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de mujeres y hombres".

La Lomloe obliga a estipular de qué forma se tratarán los contenidos que son transversales en distintas etapas, como la igualdad de género. La Consejería sí menciona en su currículo la necesidad de impulsar acciones educativas respecto a la igualdad, pero no especifica cuáles. De la misma forma, el proyecto educativo debe mencionar cómo abordar cuestiones como la educación en valores, el desarrollo sostenible, la igualdad de trato y no discriminación, la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, el acoso y el ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.

Fuentes de Educación justifican que lo que apunta el Consejo Jurídico es que esas medidas "no se mencionan de forma expresa", pero no que "no se incluyan". El currículo está "redactado atendiendo a dichas medidas" y, teniendo en cuenta el apunte del Consejo Jurídico, Educación las mencionará "de forma expresa".

El Consejo Jurídico, en concreto, señala que "cuando la norma proyectada acoge y traslada al ordenamiento regional la práctica totalidad de los contenidos mínimos básicos del proyecto educativo, la omisión de uno de ellos, al que el legislador orgánico (Gobierno estatal) atribuye una especial relevancia y significación al establecerlo de forma diferenciada, podría llegar a considerarse como una actuación contraria a la norma básica, como pone de manifiesto la doctrina constitucional".

El órgano consultivo no ve contradicción entre el decreto autonómico y estatal

En concreto, el alto tribunal reflejaba en una sentencia que “omitir puede ser en ocasiones tanto como contradecir”. El órgano consultivo sí aclara que "no se alcanza a ver una clara contradicción entre las regulaciones básica y autonómica" al no mencionar estas medidas académicas, por lo que concluye que "sería conveniente incorporar" esta apreciación sobre la igualdad de género.

Los integrantes del Consejo remarcan que los proyectos educativos de los centros "deberán especificar estas medidas" atendido a la "coherencia con el conjunto de valores y principios que inspiran el conjunto del sistema educativo, y en particular la etapa de Educación Infantil". El decreto de Educación recoge que "se potenciará la educación en valores en los ámbitos escolar, familiar y social, con especial referencia a la educación en la convivencia y a la igualdad entre hombres y mujeres", aunque deberá detallar las actuaciones.

Los currículos, para noviembre

Educación ya ha obtenido el visto bueno del Consejo Jurídico para el currículo de Infantil, tras completar un 40% de decreto de enseñanzas mínimas como marca la normativa estatal. La novedad para este currículo es que distingue entre el primer y segundo cilclo de Educación Infantil, ya que hasta ahora solo se regulaban los contenidos para la segunda parte de esta etapa educativa (3-5 años).

Pese a ello, la Consejería lleva un retraso importante, criticado por los centros educativos, en la publicación de estos currículos. La consejera Campuzano ha dado hasta ahora varias fechas en las que el Consejo de Gobierno sacaría adelante estos textos para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Por ahora, el Consejo Jurídico solo ha analizado el de la primera etapa escolar, por lo que previsiblemente se retrasarán a noviembre ya que el Ejecutivo regional no podrá validarlos este jueves en su reunión semanal.