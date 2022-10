Un vuelo que debía aterrizar anoche en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia llegó con retraso y tuvo que ser desviado al aeródromo de Alicante porque el de Corvera ya había cerrado sus puertas. Una de las afectadas ha denunciado en redes sociales que los pasajeros vivieron "una odisea" y critica las molestias que supone llegar de madrugada a una ciudad diferente a la que habían contratado.

El vuelo, de la compañía aérea Ryanair, salió con dos horas de retraso desde la ciudad de origen, Luton (Londres) y llegó a las 00:40 horas a Alicante, en vez de al aeropuerto de Corvera, como estaba planificado.

"Sin saber el motivo, nuestro vuelo se ha retrasado dos horas. Cuando hemos conseguido subir al avión, hemos estado dentro sin información una hora y media más. Hemos conseguido despegar hora inglesa a las 21:30 (22:30 en España)", cuenta Nuria Villa, la usuaria que ha denunciado en Twitter lo ocurrido.

"No nos han ofrecido ni un triste vaso de agua, ni a adultos ni a niños", señala la pasajera, quien denuncia que les avisaron de que el aeropuerto aterrizaría en Alicante y no en Murcia treinta minutos antes de llegar. "No sé ni explicar lo que siento. Ahora mismo estamos en un bus, de camino al aeropuerto fantasma para coger el coche", apunta.

00:44h en el aeropuerto de Alicante. La odisea comenzó a las 14:00h en Luton, Londres.

Cogíamos vuelo Luton-Corvera (Murcia) con @Ryanair_ES Sin saber el motivo, nuestro vuelo (vamos con dos niños menores de 10 años) se ha retrasado 2 horas. Cuando hemos conseguido subir al avión — Nuria Villa (@Nuria_Villa) 23 de octubre de 2022

Fuentes de Aena, que es la concesionaria del aeropuerto propiedad de la Comunidad Autónoma, han señalado que desconoce los motivos por los que el vuelo se retrasó y llegó cuando el aeropuerto estaba ya cerrado.

"Las causas del retraso las conoce la compañía aérea", precisan. Recuerdan que "las aerolíneas son conocedoras del horario del aeropuerto", que cierra a las 22.30 horas, aunque precisan que en caso de incidencias da un margen de una hora, hasta las 23.30 horas.

Los pasajeros afectados, más de cincuenta, se han organizado y pretenden poner poner una demanda conjunta a la erolínea Ryanair.