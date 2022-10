La anunciada Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Región de Murcia acaba de sufrir un duro revés antes incluso de que se tome en consideración mañana en la Asamblea Regional. Han sido los servicios jurídicos de la cámara los que, en un informe, advierten de que la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular podría ser "peligrosa" y "potencialmente inconstitucional" por la "reproducción de normas estatales en leyes autonómicas".

El informe señala que "esta operación es ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia, puesto que la simple reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurrre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autónomas".

Esta técnica legislativa has sido, insisten los servicios jurídicos de la Cámara, "reiteradamente proscrita por el Tribunal Constitucional como deficiente y peligrosa, cuando no potencialmente inconstitucional".

"El articulado resulta meramente declarativo, sin que apenas tenga carácter innovador"

Asimismo, la letrada de la Cámara también señala que esta proposición de ley no es el instrumento "más idóneo" para "reafirmar o declarar la firme defensa" de la autonomía financiera de la Comunidad. "El articulado resulta meramente declarativo, sin que apenas tenga carácter innovador, limitándose en gran medida a reproducir de forma no literal y parcial preceptos constitucionales", agrega el informe.

Cabe recordar que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció durante el Debate sobre el Estado de la Región, el pasado mes de junio, que su Gobierno trabajaba en esta ley ante la posibilidad de que desde la Moncloa impusieran una armonización fiscal en España. «Nosotros no queremos subir los impuestos y no queremos que nadie se los suba a los ciudadanos de la Región», afirmó entonces. Esta ley no es idea del Gobierno murciano, ya que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid aprobó la suya en el mes de enero.

Podemos pide su retirada

El diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Rafael Esteban, ha exigido al Partido Popular la retirada inmediata del proyecto, al que califica de "disparate jurídico". "Es una ley que no tiene ningún sentido en un Estado constitucional como el nuestro", asegura Esteban, que recuerda que son "la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes las que ya determinan esta autonomía financiera de la Comunidad".

El texto presentado por el PP es para el portavoz de Podemos una mera "venta de humo" que se enmarca en la agenda electoral que quieren imponer los populares.

La formación morada ha recordado en un comunicado que ya denunció el pasado 4 de octubre la "inconstitucionalidad de un proyecto de este tipo para el que la Comunidad no tiene competencias".

En el informe que debe acompañar preceptivamente a cada proyecto de ley, la letrada determina "con absoluta claridad", según Esteban, "que el texto roza la inconstitucionalidad, invade competencias, es redundante y, en definitiva, no aporta absolutamente nada".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista ya indicaron tras su registro, a principios de mes, que esta proposición de ley "es un brindis al sol, uno más de los que nos hace el Gobierno regional". Su viceportavoz en al Cámara, Alfonso Martínez Baños, señaló entonces que "le diría a López Miras y a su consejero de Hacienda que, en lugar de hacer leyes inservibles para el desarrollo de la Comunidad, que se preocupe de controlar el déficit de las cuentas públicas".