Defíname qué es para usted la igualdad.

La igualdad es esa situación de justicia social en la que absolutamente toda la ciudadanía tiene acceso a los recursos con las mismas condiciones. Siempre teniendo en cuenta que las circunstancias de las personas son diferentes, no solo en cuestiones de identidad de género o de sexo, sino por otros aspectos como la cultura, sus orígenes y las creencias.

Ha entregado el premio a la igualdad. ¿Qué importancia tiene para usted y para la sociedad este reconocimiento?

Entregar el premio eWoman igualdad supone visibilizar la trayectoria y la labor de mujeres y entidades que dedican gran parte de su actividad diaria a lograr esa situación de justicia social a la que me refería antes. Entregar premios a la Igualad es importantísimo porque hoy por hoy, además de reconocer a las mujeres, se deben contar organizaciones y empresas referentes en buenas prácticas, que puedan convertirse en ejemplo para otros que quieran contribuir en igualdad pero no sepan cómo hacerlo. Además tiene la importancia de reconocer a las premiadas, mujeres referentes como la empresaria María José Martínez, con el eWoman Trayectoria Profesional, el Premio Innovación para la creativa Ester Cerdán, y el de Mérito deportivo a la Campeona del Mundo Sub20 Silvia Lloris. Quiero sobre todo resaltar a Juana Pérez, Presidenta de la Federación de Consumidores, usuarios y amas de casa de Thader Consumo. Juana lleva más de 30 años luchando por dignificar la condición de ama de casa y es momento de premiarla y de reconocer su labor que es esencial para las mujeres de la Región de Murcia.

Mujer, periodista, durante muchos años siendo jefa de prensa de un Ayuntamiento, actualmente consejera. ¿Ha sentido diferencias con sus compañeros hombres? En caso de haber sido así ¿Qué ha hecho para reconducirlo?

En el Gobierno de la Región no existe la desigualdad, estoy absolutamente integrada en el Consejo de Gobierno, nadie juzga ni valora a nadie por su identidad sexual, demostramos nuestra valía con nuestro trabajo diario y constante, de una manera igualitaria. En otros ámbitos, hay que reconocer que la igualdad es todavía una asignatura pendiente, y en el pasado sí he sentido la desigualdad, como muchas mujeres. ¿Qué he hecho para reconducir situaciones de desigualdad? La mejor carta de presentación que tenemos las mujeres es nuestro trabajo, es dignificar nuestra actividad y la capacidad para compatibilizarla con las responsabilidades que como mujeres asumimos, como la familia y otros compromisos sociales. En mi caso he trabajado por la igualdad mediante mi cargo por ejemplo, como directora del Observatorio para la Igualdad de la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia en 2017, formando parte de la junta directiva del Colegio oficial de Periodistas de la Región de Murcia… Siempre he sentido la obligación y la necesidad de trabajar por que la igualdad sea una cuestión de justicia social.

En su día a día, dejando por ahora sus acciones desde la Consejería. ¿Cómo trabaja por la igualdad?

Derribando estereotipos y los prejuicios, que son cuestiones que nos perjudican muchísimo. Las mujeres no tenemos que demostrar que somos buenas madres, los hombres no tienen que demostrar que son buenos padres, las mujeres no tenemos que demostrar que somos buenas madres, los hombres no tienen que demostrar que son buenos maridos, las mujeres no tenemos que demostrar que somos buenas esposas, todos tenemos que demostrar que somos buenas personas. Personalmente, cuando alguien se expresa con afirmaciones que están arraigadas en el pensamiento popular en las que la mujer tiene que hacer el doble de esfuerzo que un hombre para demostrar algo, intento que esa persona recuerde que somos exactamente iguales. Las mujeres, cuando nos encontramos ante un reto, nos desenvolvemos y lo afrontamos con valentía. Además, algo que hago es enseñarle a mi hija que no debe sentirse absolutamente menos ni más que nadie, que sea humilde y se sienta orgullosa de su condición de mujer y ponga en marcha las habilidades que tiene para desarrollarse y se enfrente a las situaciones complejas con valentía y determinación.

¿Y dentro de su Consejería? Hábleme de planes concretos que se estén llevando a cabo en cuanto a Igualdad.

Empezando por la conciliación, a través del Plan Corresponsables, que tiene el objetivo de diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad. También contamos con el Observatorio de Igualdad, que tiene como finalidad principal recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la evolución de los indicadores de igualdad de mujeres y hombres en la CARM. También trabajamos en el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia (DIERM). Se le concede el ‘distintivo de igualdad’ a aquellas empresas, públicas o privadas, que se hayan distinguido por el desarrollo e implantación de políticas de igualdad de mujeres y hombres entre su personal. Sin olvidar los Premios 8 de Marzo, que distinguen a las mujeres sobresalientes de nuestra Región, en cualquier ámbito de la vida social, cultural, político o económico, por su lucha a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y también se reconoce a colectivos u organizaciones que destacan por su trabajo a favor de la igualdad. Además de subvenciones para planes de igualdad a Ayuntamientos y empresas, edición de cuentos no sexistas y actividades formativas entre otras muchas acciones.

¿En su equipo se plasma la igualdad?

Más que eso, hemos sido la única Consejería cuyo equipo directivo, exceptuando el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha estado integrado por mujeres hasta que se incorporó parte del equipo de la consejería de Transparencia. Durante más de un año, la consejería de Política Social ha funcionado por un equipo íntegramente formado por mujeres y se ha trabajado a la perfección en todas las áreas. Nosotras hemos demostrado que el barco no se hunde si solo lo gobiernan mujeres, ahora volvemos a ser paritarios y tenemos una representación equilibrada entre hombres y mujeres. En cualquier caso, está demostrado que todos los integrantes del equipo directivo son personas de talento y están comprometidos con la sociedad murciana.

¿Queda un largo camino por recorrer o piensa que la sociedad está concienciada?

Queda camino por recorrer, menos que hace unos años pero todavía queda. Me preocupa que la sociedad esté saturada de mensajes contradictorios que en muchas ocasiones puedan hacer que se rechace la idea de igualdad que hemos defendido durante décadas millones de mujeres en el mundo. Tengo dudas con respecto a quienes tratan de destacar en la política por defender causas sectoriales, que están muy alejadas de la igualdad por la que debemos seguir luchando. Esa saturación en cuanto a mensajes contradictorios podría dar lugar a que la propia sociedad retire el apoyo a las acciones en pro de la igualdad en el futuro y se produzca un retroceso.

Y por último: ¿Qué le diría a esas mujeres que sienten las diferencias en el mundo laboral o en otros ámbitos de su vida?

Que no están solas. En la Región de Murcia cuentan con un equipo de Gobierno liderado por Fernando López Miras y por Isabel Franco como vicepresidenta en el que estamos totalmente comprometidos con la igualdad. Así lo venimos demostrando con iniciativas como el Observatorio de Igualdad, entre otras muchas que he mencionado antes. Sobre todo, estamos absolutamente concienciados con la muestra más cruel de desigualdad que existe en esta sociedad, como es la violencia de género. Somos unánimes en condenar cualquier muestra de violencia, en manifestarnos en contra y en tomar las medidas oportunas para prevenir y atajar la violencia, desde todos los ámbitos, incluido el educativo.