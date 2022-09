La Región necesitaría más de 5.500 enfermeras para llegar a la media europea

Murcia es la comunidad con la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes más baja de España. Así lo constata el nuevo informe de ratios de enfermería del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE). Este documento alerta de la escasez de enfermeras colegiadas que presentan casi la totalidad de las comunidades autónomas, salvo Navarra, que es la única que supera la media de la Unión Europea. En el caso de la Región de Murcia, su ratio se sitúa en 463 (7.044 enfermeros por cada 100.000 habitantes a fecha del informe) la más baja del país, cuando la media española está en 625 y la europea en 827. La Comunidad necesitaría incorporar 5.538 profesionales para llegar a la media de nuestros vecinos europeos.

«España necesita más de 95.000 enfermeras para llegar a los datos de nuestros vecinos europeos», indicó ayer, durante la presentación del informe, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. «Existe un déficit estructural en todo el sistema sanitario que pone en grave riesgo la seguridad de los pacientes en los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país», aseguró. Según el CGE, no disponer de una plantilla suficiente que pueda ofrecer una atención y cuidados de calidad a los pacientes conlleva una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e incluso fallecimientos, «como constatan numerosos estudios científicos nacionales e internacionales publicados a lo largo de los últimos años», destacó Pérez Raya.

Preparan una campaña para visibilizar el déficit La «dejadez» de los políticos, el hastío de los profesionales y, en definitiva, el negro futuro que le espera a los ciudadanos sin los cuidados expertos de las enfermeras ha llevado a elaborar al Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería un plan de visibilidad «para que todos, políticos, profesionales y toda la sociedad sean conscientes de lo que es una enfermera y de los riesgos de no contar con los cuidados necesarios», explicó el presidente del CGE. La primera acción de visibilidad fue la gran manifestación del pasado 18 de junio y ayer se presentó una gran campaña bajo el título ‘Enfermeras, imprescindibles’, en medios de comunicación con un anuncio que a partir de hoy se emitirá en distintas televisiones, así como en cines y en redes sociales.

Además, el Consejo advierte que las graves diferencias entre regiones «ponen en cuestión el principio de equidad» en el que descansa el sistema sanitario, pues es imposible que se pueda «prestar la misma atención con la mitad de enfermeras, como sucede en la Región de Murcia o Pontevedra en relación con Navarra».

Entre los datos, se ha destacado que España ocupa el sexto lugar por la cola en la Unión Europea. Por debajo de nuestro país sólo están Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. Entre las comunidades autónomas, sólo Navarra supera la media europea. Le siguen País Vasco, Melilla y Castilla y León. Con los peores datos está la Región, seguida de Galicia (551), Andalucía (529), Comunidad Valenciana (551) e Islas Baleares.

Estudio de necesidades

Tras la amplia exposición de los datos por comunidades y provincias, el CGE ha pedido llevar a cabo un estudio de necesidades reales de enfermeras y la creación de un grupo de experto específico que aborde la planificación de enfermeras en los próximos diez años en el SNS.

Cabe recordar que el sindicato Satse en la Región de Murcia lleva también muchos años exigiendo a la Consejería de Salud y al SMS que prepare un Plan de Recursos Humanos, «pero la respuesta siempre es darnos largas y nunca se hace realidad», señala el secretario de Acción Sindical de Satse en la Región, Luis Esparza, que explica que en la Región «los profesionales están saturados con una sobrecarga de trabajo que incide en ocasiones en el abandono de la profesión».

Por su parte, el presidente del CGE cree que los diversos sistemas autónomos de salud «deben estudiar no sólo los datos y cifras que hemos expuesto sino también qué población tenemos que atender en relación con su envejecimiento, la natalidad, la dispersión geográfica o qué enfermeras especialistas debemos formar». En este sentido, Pérez Raya sostiene que hay que tener en cuenta que no es lo mismo el número de enfermeras en poblaciones muy envejecidas y dispersas, «como en pueblos o aldeas», que las que se necesitarán en barrios nuevos con una natalidad elevada. «Todo eso debe analizarse seriamente si queremos ofrecer a la población la atención sanitaria que se merece, la que todos nos merecemos como ciudadanos», concluyó.

La Consejería de Salud niega los datos : «Solo hablan de colegiados»

La Consejería de Salud niega que el sistema público de salud de la Región de Murcia esté a la cola en cuanto a enfermeros. «El informe al que se hace referencia no se corresponde con la realidad, puesto que se refiere a enfermeros colegiados, no a enfermeros que trabajan en el sistema público de salud. No representa al SMS», aseguran desde el departamento que dirige Juan José Pedreño.

Además, desde Salud apuntan que «el informe de ratios del Consejo general de Colegios Oficiales de Enfermería no especifica a qué fechas se refiere los datos que aporta».

«Actualmente, el SMS cuenta en plantilla con 8.512 enfermeros, lo que supone una tasa cercana a 600 profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes en el sistema público de salud», señalan estas fuentes, que especifican que, según los datos del SMS, actualizados a 15 de septiembre, la Región de Murcia cuenta con 8.512 enfermeras, un 27,83 por ciento más que en marzo de 2020, y no 7.044 como indica el informe», explican desde la Consejería.

Desde Satse y el Colegio de Enfermería de la Región ponen en duda estos números que ofrece la Comunidad. «Deben haber contado los contratos que se han hecho en verano y han sumado los que están de vacaciones; en cualquier caso, no hay 8.512 enfermeras, eso es falso», asegura el vicesecretario de Satse, Luis Esparza.

Desde el Colegio tampoco admiten que el número de enfermeros ofrecido por la Comunidad sea el correcto, y recuerdan que la colegiación como requisito obligatorio para ejercer en la Región sigue siendo una signatura pendiente.