Los informes para la protección del acuífero del Mar Menor colapsan a técnicos y laboratorios

Una veintena de expedientes entraban cada hora este lunes en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena por registro electrónico. Todos ellos de manos de los comuneros, que tratan de acreditar a contrarreloj que no contaminan el acuífero cuaternario de la comarca y, por extensión, el Mar Menor. La Confederación Hidrográfica del Segura dejó como plazo hasta pasado mañana, 8 de septiembre, para que 3.000 regantes certificaran que cumplen con las restricciones cautelares que se impusieron en las zonas más cercanas a la laguna, cuyo subsuelo se encuentra contaminado por los nitratos agrícolas.

Hasta ayer por la mañana la Comunidad de Regantes había recibido un total de 1.000 expedientes, todos ellos de comuneros afectados por estas medidas aprobadas hace más de dos años y que se centran en limitar el uso de fertilizantes. En total, las restricciones afectan a casi 30.000 parcelas de la comarca, según datos de los regantes. «Estamos trabajando sin descanso», apunta Manuel Martínez, presidente de los regantes de Cartagena, «no habrá hora de cierre para nosotros. Podemos estar hasta altas horas de la madrugada». Esta corporación deberá enviar a su vez estos documentos a la CHS para que verifiquen lo que aseguran los agricultores.

La Confederación amenaza con cortar el agua a quienes no presenten ningún documento antes de pasado mañana

Los numerosos requisitos, sumado al «escaso» plazo de dos meses que la CHS dio en julio, hacen prever que muchos regantes no lleguen a tiempo, teme Martínez. Los agricultores deben hacer análisis para comprobar que la concentración de nitratos no supera la permitida, a lo que se suma la medición de la humedad del suelo para garantizar que no se infiltra agua de riego al acuífero. Estos informes deben ser revisados y certificados por ingenieros agrónomos. Fuentes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de la Región de Murcia aseguraban ayer estar colapsados ante la falta de personal para estas labores.

Por otro lado, Martínez destaca que muchos laboratorios de análisis de muestras sufrían la misma situación este verano y que incluso los técnicos agrícolas dan cita para dentro de un mes a los agricultores para certificar sus parcelas. «Van todos desbordados».

El organismo de cuenca comunicará las deficiencias que encuentre en los expedientes a los propios agricultores

Retención de agua

El representante de los comuneros en la comarca insiste en que el plazo es «insuficiente» pero la Confederación alega que no puede ampliarlo. De no entregar estos informes antes de dos días, el regante afectado se enfrenta al corte de suministro de agua para su explotación. Hasta ahora, el organismo de cuenca retiene en torno a unos 18 hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de Torrevieja y del río Segura.

El organismo de cuenca deberá comunicar las deficiencias que encuentre en los expedientes a los propios agricultores para que estas sean subsanadas lo antes posible. Por el momento, el organismo de cuenca no quiere dar datos de cuántos expedientes ha tramitado ya.

Detectan niveles "normales" de oxígeno en cien puntos de la laguna

Técnicos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) han detectado este lunes valores «normales» de oxígeno en los 100 puntos analizados en el litoral del Mar Menor, entre El Pedruchillo y las Salinas de Lo Poyo, con un valor medio de 7,36 miligramos por litro.

Todos los puntos han arrojado valores por encima de los cuatro miligramos por litro, según han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

La Comunidad no ha detectado anomalías ni recibido avisos o alertas relacionadas con el estado de la laguna salada.