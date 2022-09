La crisis energética dispara la demanda y venta de leña en la Región

Ventiladores y aires acondicionados no han dejado aún de funcionar. Las playas están plagadas de bañistas que se resguardan bajo las sombrillas del intenso sol. A pesar de ello, los vendedores de leña, chimeneas y braseros hacen su agosto. Y en el más literal sentido de la palabra.

El aumento en el precio de combustibles ha provocado que la venta de madera se dispare en las últimas semanas. Según explican algunos de los principales puntos de venta de la Región, «la gente está haciendo acopio con mucha previsión ante el temor de que se acabe la leña adelantando sus compras», en este sentido explican que «mientras antes hacían varios pedidos a lo largo del invierno, este año está realizando el gasto previsto para toda la temporada invernal».

Enrique Monpeán, dueño de Leñas El Malecón, empresa situada Murcia, ha asegurado que «las ventas en julio y agosto en su negocio han sido extraordinarias y se han prácticamente triplicado en relación a los meses anteriores», algo que, según ha precisado «jamás había pasado» en estos dos meses. «De ser una venta prácticamente nula durante los meses anteriores, estamos vendiendo como si estuviéramos en plena campaña, que normalmente comienza a principios de noviembre», ha explicado.

Monpeán considera que este aumento de la demanda se debe «al encarecimiento de la electricidad y a la alerta social provocada por el miedo ante un posible corte del suministro de gas». La mayoría de clientes que ha recibido Leñas El Malecón son clientes habituales que han adelantado la compra, según ha destacado el dueño del negocio, en concreto en al 85%, mientras que el restante 25% son clientes nuevos.

«Esto es una locura. No habíamos vivido una situación igual. No paramos, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Llevamos vendiendo leña desde el mes de julio. Y, ojo, no es para restaurantes, sino para viviendas particulares», afirmaba en declaraciones a La Opinión Miguel Flores García, uno de los dos dueños con que cuenta ‘Leñas Castor’, en Lorca.

En pocos días, reconocía, han vendido 300 toneladas de leña de almendro y olivo. «No nos da tiempo ni a reponer», cuando lo habitual es que comience la venta a finales de octubre o comienzos de noviembre. «Ya el año pasado se produjo un importante crecimiento en la venta de leña, pero lo que estamos viviendo este año no es normal».

Sus precios se mantienen, aunque admitía que no saben hasta cuándo, «porque el gasoil sigue subiendo y los portes desde Andalucía cada vez son más caros. La cobramos a 0,14 céntimos de euro el kilo, aunque lo más probable es que en octubre se incrementen los precios para hacer frente a los elevados costes que nos supone el traslado de la carga». Venden leña de olivo que puede ser con raíz o sin ella, pero también de almendro, encina y especial para barbacoas. Y biomasa, palé de madera para estufas, hueso de aceituna, cáscara de almendro y carbón de encina especial para hostelería, aunque lo que se ha disparado es la venta de leña para chimeneas.

«Nuestros precios son más ajustados porque nos encargamos de todo el proceso. Tenemos leñadores que nos cortan la leña, la traemos en tráilers y la vendemos. De lo contrario, tendríamos que cobrarla mucho más cara», apuntaba.

«Los clientes nuevos se multiplican cada día. Incluso vienen algunos preguntando por el mejor sistema para sustituir la energía eléctrica o gas para climatizar sus viviendas», destacaba Miguel Flores.

Al ritmo que van creen que superarán ampliamente las 2.000 toneladas de leña. «Estamos vendiendo entre 10 y 15 camiones cada semana. Esas cifras no se alcanzan hasta bien entrada la temporada y con el frío ya implantado», recalcaba.

El distribuidor Ginés Marín de Caravaca ha vendido en tan solo una semana más de 100.000 kilos de leña, en este nivel de ventas que quedarán sin material a principios de octubre. «No damos abasto a repartir en esta semana, ahora mismo los pedidos estamos tardando entre cinco y siete días en entregarlos», explica Marín. Este año tiene una reserva de leña seca que supera 1,2 millones de kilos, a este nivel de venta a principios de octubre se quedarán sin material. Misma situación está viviendo los vendedores de palé para estufas y calefacción.

Pequeños hornillos Por otro lado, en algunas ferreterías se sorprendían por la vuelta de los braseros de carbón. «Prácticamente no se vendían. Traíamos un par de ellos cada invierno, pero vamos a tener que pedir más porque la gente los está demandando». Y muchos murcianos también se están pertrechando con pequeñas cocinas de gas. «Más que cocinas son pequeños hornillos que tienen una botella de gas de escasas dimensiones. Cuando se habló de que se podían producir ‘apagones’ se disparó la venta. Entonces, los precios también subieron hasta el punto de que las botellas de gas que valían en torno a dos euros se pagaban hasta tres euros, señalaba a esta Redacción Serafín Martínez Moreno, de la ferretería Las Siervas.

Aumenta el interés por las chimeneas, estufas y calderas

El interés por las chimeneas, estufas y las calderas es inusitado estos días en Chimeneas Miñarro, en Lorca, como reconocía Maite Carrasco. Con la vuelta de las vacaciones interesa todo lo que pueda sustituir a la electricidad y el gas para climatizar el hogar.

Lo habitual, reconocía Carrasco, es que las ventas comiencen a primeros de octubre. «Ya estamos vendiendo pellets». También chimeneas, de las que cuentan con un gran stock. «Hay algún modelo determinado, sobre todo, italiano que comienza a tener algún problema a la hora de servirlo, pero tenemos existencias suficientes». Muchos clientes se muestran preocupados por los costes que les suponen las calderas de gasoil. «Nos preguntan por las de pélet y leña. Quieren conocer si el coste energético es menor para cambiarlas», explicaba Carrasco. Desde la Asociación Española de Estufas, Chimeneas y Cocinas para combustibles sólidos han informado del aumento de ventas, pero también de tiempos de entrega mayores; los instaladores tienen más trabajo.

La mayor demanda y la escasez de materias primas, que viene de la etapa poscovid, es aún más problemática ahora debido al hecho de que Ucrania también es un principal proveedor de materiales como el acero. Muchos fabricantes hablan ya de subidas entre el 17 y el 30%.