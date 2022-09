Sin MIR suficientes para cubrir las jubilaciones médicas de los próximos años

La escasez de médicos especialistas ya se deja notar en hospitales y centros de salud, con plazas sin cubrir y profesionales asumiendo cupos que alargan la espera para ver a médicos de familia, traumatólogos, rehabilitadores, dermatólogos o ginecólogos, entre otros. Sin embargo, no hay previsión de que la situación mejore, ya que el número de médicos residentes (MIR) que acabará de formarse estos próximos años en la Región de Murcia no será suficiente para cubrir la desbandada que se producirá por jubilaciones.

En los centros sanitarios murcianos hay en estos momentos 1.193 médicos haciendo la residencia en una especialidad, facultativos que habrán terminado en los próximos cinco años, según las estimaciones del último informe sobre Colegiados, estudiantes y MIR en España hecho público ayer y elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (Cesm).

Concretamente, en la Región terminarán 211 MIR este año 2022; 220 en 2023; 243 en 2024; 258 en 2025; y 261 en 2026.

Sin embargo, las últimas cifras ofrecidas por el Colegio de Médicos de la Región de Murcia dicen que en esos mismos cinco años (2022-2026) se jubilarán unos 1.300 profesionales, lo que deja a la comunidad sin tasa de reposición suficiente para cubrir las plazas que quedarán vacantes.

En su informe, el Sindicato Médico afirma que "conocer de forma aproximada las jubilaciones previstas para los próximos diez-doce años es muy importante, pues es necesario tener prevista su reposición, ya que formar a un médico especialista son entre once y doce años" entre los seis de facultad, otro de preparación MIR y cuatro cinco años de formación especializada.

A nivel nacional está previsto que se jubilen 80.000 médicos en la próxima década, lo que supone entre 7.000 y 8.000 cada año.

Para Cesm, "los residentes que terminan en estos años son insuficientes para reponer ese importante número de jubilaciones", a lo que añaden que hay que tener en cuenta que tampoco terminan todos y de los que lo hacen hay un importante porcentaje que proceden de otros países, (1.183 en la última convocatoria, el 14,6%), por lo que muchos se marcharán.

El presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, explica que "dentro del déficit que existe de partida, en Murcia la entrada y salida de profesionales estará relativamente equilibrada". Pero señala que esto no será así en todas las especialidades, ya que "algunas tendrán un déficit que no será asumible y no se podrá prestar la atención que se demanda, por lo que habrá que tomar medidas".

Entre las especialidades que más problemas tienen ya, Miralles incluye Cirugía General y Radiología, "especialidades básicas que son de las que peor se encuentran, junto a Medicina de Familia y Pediatría".

El presidente de los médicos murcianos insiste en que este déficit "es algo de lo que venimos avisando, pero no se ha hecho nada y la población va a seguir enfermando", al tiempo que critica medidas como "poner a enfermeros a recetar porque no hay médicos de familia suficientes, una decisión que se encuentra recurrida porque no están formados para ello, y con estas decisiones lo que se pierde es calidad asistencial".

Residentes recirculantes

Otra de las realidades a las que se refiere también el Centro de Estudios de Cesm es la de los ‘residentes recirculantes’. Cada año se asignan plazas MIR a aspirantes que han abandonado una plaza para presentarse otra vez. En la última convocatoria esta cifra fue de 170, lo que supone 54 más que los 116 de la convocatoria anterior.

Este último informe sobre la situación de los residentes recuerda también que en los años en los que terminaban sus estudios de medicina alrededor de 4.000 médicos, se convocaban más de 6.500 plazas MIR, y cuando se incrementó el número de alumnos y comenzaban a aumentar los médicos que terminaban sus estudios, se recortó de forma importante las plazas de residentes.

Aunque reconocen el esfuerzo que se está haciendo, con un aumento de las plazas MIR.

No obstante, para la Consejería de Salud murciana este incremento no es suficiente y por ello desde la Región de Murcia se ha solicitado en diversas ocasiones al Ministerio de Sanidad un Plan de medidas urgentes a nivel estatal para solucionar este problema generalizado de déficit de médicos que se da en España.

"El déficit de médicos especialistas en todo el país dificulta a las comunidades contar con un plan que garantice la cobertura de jubilaciones y bajas de los facultativos. Esta solución pasaría por flexibilizar los criterios de acreditación MIR y por aumentar las plazas en las facultades de Medicina de toda España", afirman desde el departamento que dirige Juan José Pedreño.