La ausencia de Fernández al romperse el pacto con Miras silencia el mensaje de unidad de Fejióo

La noticia más relevante sobre el 18 Congreso Regional del Partido Popular de la Región de Murcia se produjo horas antes de su comienzo. A media tarde, Patricia Fernández anunció que no acudiría. La alcaldesa de Archena argumentó que López Miras no ha respetado el pacto que alcanzó con ella. Dicho acuerdo consistía en que Fernández no presentaría su candidatura al liderazgo regional del PP, para el que contaba con apoyos en Nuevas Generaciones y de pesos pesados como Valcárcel, a cambio de que el presidente integrase a parte de su equipo en la nueva ejecutiva. No ha sido así.

Al poco, Manuel Durán, exdirector general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, anunció su intención de impugnar el congreso. «Todas las promesas de integración de los sectores discordantes con la actual dirección regional del PP han resultado una trampa para eliminar candidatos en la carrera de Fernando López Miras para salir reelegido como presidente del partido», explicaba. A su llegada al Víctor Villegas, Durán matizó sus palabras, pero solo levemente: «Habrá que ver lo que pasa hoy, va a ser una tarde larga, pero la oferta de integración es ridícula. De hecho, más que de integración, de lo que podemos hablar en este caso es de absorción». Mientras, los aplausos bañaban a los teloneros de la tarde: Antonio Landáburu, presidente de Nuevas Generaciones, José Miguel Luengo, secretario general del PP en la Región y Joaquín Segado, portavoz del grupo parlamentario. Y entonces llegó Valcárcel. José Ballesta, un maestro de ceremonias que llegó al Villegas con los bolsillos repletos de epítetos, lo presentó como «un hombre de fuerza inquebrantable». El presidente de honor de los populares arrancó con un deseo claro: «Quiero que el partido salga de aquí más unido y reforzado». Fue un mensaje repetido por cada ponente. A medida que se pronunciaba, la ausencia de Fernández ocupaba más metros del Auditorio. Valcárcel advirtió a López Miras -«divididos y endiosados no conseguimos nada»- y concluyó con otra idea corta y al pie: «El PP da a los murcianos lo que necesitan». Durán advierte que impuganará el Congreso del PP por incumplimiento de los compromisos de Miras con Fernández Prudencia «¡Presidente!, ¡presidente!», gritó la multitud en cuanto López Miras puso un pie en el escenario. Él, haciendo honor a su fama de hombre sereno y prudente, pedía calma con las manos. Le costó más disimular esa prudencia en su discurso de presentación de candidatura, que a efectos prácticos supuso la presentación de su nueva ejecutiva. Lo novedoso: Rebeca Pérez será coordinadora general del partido a nivel regional, un cargo de nueva creación y Joaquín Segado gana galones. Será vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral. José Miguel Luengo se mantendrá como secretario general. A Patricia Fernández le han quedado unas migajas: el presidente deja una vicesecretaría vacante, a la espera de que la alcaldesa de Archena «recapacite y decida ocuparla». De momento, ha sido propuesta como vocal del Comité Ejecutivo. Ballesta dio paso a las votaciones, que sirvieron más bien de descanso entre actos. 20 minutos después, López Miras fue reelegido como presidente del PP en la Región de Murcia y como candidato para las elecciones autonómicas de 2023. Obtuvo el 97% de los votos. Cuca Gamarra, en el Congreso del PP en Murcia: "Nos toca estar detrás de López Miras" "El estado de la coalición" Alberto Núñez Feijóo comenzó su intervención mostrando su apoyo a los afectados por la oleada de incendios que recorte la Península. No fue la única mala noticia: «España no vive un buen momento», declaró el presidente de los populares. Después del reconocimiento a las mayorías absolutas de Valcárcel, casi un tópico a esas horas de la tarde, Feijóo habló de «trazabilidad»: «El PP no es ninguna incógnita en Murcia, no hay un solo bar en la Región sin un militante o un votante del Partido Popular». Luego repitió uno de sus mantras de las últimas semanas, el que dice que «el PP es el partido constitucionalista de España». «El PP estuvo, está y estará», continuó, en referencia a las «políticas pasajeras de Iglesias y Rivera». El grueso de su intervención estuvo protagonizado por el presidente Sánchez. «Está más preocupado por el estado de su coalición que por el estado de la nación», dijo, poco antes de deshacerse en elogios a López Miras y emplazarle a «trabajar para conseguir la mayoría absoluta». El público volvió a estallar en aplausos y en gritos de «¡presidente, presidente!». López Miras, visiblemente aliviado tras superar el lance de ganar unas elecciones en las que era el único candidato, tiró de emociones: «Parece que voy a estar un tiempo más haciendo lo que más me gusta, quiero agradecer a los que están a mi lado aguantando todo, incluso mis cambios de humor». Tras explicarle a Feijóo la importancia del paso blanco de Lorca, incidió en «lo que implica ser presidente: una responsabilidad, y nunca una carga». Se mostró satisfecho: «Salimos de este congreso fuertes, unidos y sólidos» y concluyó, sin señalar a nadie, que «el PP es el partido de todos». La nueva ejecutiva de López Miras tiene en José Miguel Luengo a uno de sus pesos pesados, ya que seguirá siendo secretario general. Rebeca Pérez será coordinadora general y Joaquín segado gana enteros: será vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral. Los otros vicesecretarios serán Conchita Ruiz (Política Social y Estado del Bienestar), Fulgencio Perona (Descentralización), Luis Alberto Marín (Desarrollo Económico), Antonio Huéscar (Descentralización), y Víctor Manuel López Abenza (Política Municipal). Valcárcel, en el Congreso del PP: "El Partido Popular le da a los murcianos lo que necesitan" Pendiente de los críticos Miriam Guardiola, por su parte, continuará desempeñando las labores de portavocía. El presidente del Comité Electoral será Marcos Ortuño, actual consejero de presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y Noelia Arroyo liderará el Comité de Alcaldes. El antiguo responsable de Organización, Francisco Abril, ocupará a partir de ahora la presidencia del Comité de Derechos y Garantías. Y vuelve Víctor Martínez, que estará al frente de una secretaría del Mar Menor. Además de la vicesecretaría que queda «a la espera» de la decisión de Patricia Fernández, quedan otros puestos vacantes en la cúpula regional del partido. Son para «los críticos», a los que López Miras emplaza a que se unan a la dirección regional del partido. Joaquín Segado y Rebeca Pérez ganan peso político en la Región «Los políticos no elegimos a qué nos enfrentamos, pero sí elegimos asumir responsabilidad». Así arrancó Cuca Gamarra su intervención en el 18 congreso regional del PP. La secretaría General del partido se refería a «la trayectoria política» de López Miras. Gamarra, que también tuvo elogios para «las enseñanzas que transmitió Ramón Luis Valcárcel», apeló a la unidad del partido: «Saldremos de aquí más unidos y más fuertes, ahora nos toca a todos estar detrás de Fernando». También insinuó el objetivo electoral de la mayoría absoluta: «Yo vengo de La Rioja, donde solíamos ganar, y se decía: ‘Hay que conseguir lo de Murcia’. Aquí se barría electoralmente, y eso es lo que nos espera a la vuelta de la esquina». Según ella, «el PP es la alternativa al peor gobierno que pueda tener España, el de Pedro Sánchez, y esa alternativa se practica día a día en esta tierra». «Nosotros no estamos para resistir, ya entre aplausos-, estamos para gobernar», concluyó.