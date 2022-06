Tras los momentos de tensión vividos durante la jornada de ayer por parte de los miles de aspirantes que se presentaron a la oposición de maestro en Murcia por el colapso de la página web, la Consejería de Educación se excusó explicando que hubo "miles de consultas" en pocos minutos.

Desde Educación indicaron que, en muchas ocasiones, "no solo consulta el opositor", sino también "muchos miembros de la familia". Asimismo recalcaron que se hubo "algunas incidencias" que finalmente se han podido subsanar.

No obstante, recordaron que los opositores también pueden ver sus notas "en los tablones de anuncios de los centros donde se examinaron, donde los tribunales las han publicado", ya que "es el lugar más seguro".

A este respecto, muchos aspirantes criticaron que no todos viven en la ciudad de Murcia y que incluso muchos de ellos se tuvieron que desplazar desde otras comunidades autónomas para realizar el examen porque no residen en la Región, por lo que acudir a los centros donde se realizaron las pruebas no era una solución viable para muchos de ellos.

Hay que recordar que el pasado 18 de junio se celebró la primera jornada del proceso selectivo para las oposiciones, en las que se ofertan un total de 905 plazas.

La asistencia fue masiva: de los 10.308 aspirantes admitidos se presentaron a la prueba 9.215, lo que supone un 89,40 por ciento de los opositores, y una ratio definitiva de plaza por aspirante de 10,2.