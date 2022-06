El PP niega que haya "acuerdo de cuotas" con Patricia Fernández

El Partido Popular asegura que «no hay ningún acuerdo de cuotas» cerrado entre Fernando López Miras y Patricia Fernández tras conocerse que desde Génova se había impuesto una «ejecutiva de integración» al presidente de la formación para evitar así que la alcaldesa de Archena presentara sus avales y se enfrentara al líder popular en el congreso del próximo 15 de julio.

Fuentes del PP aseguran que, si bien existe la «disposición a integrar» a personas cercanas a Patricia Fernández, no hay «acuerdo de cuotas» alguno, por lo que López Miras tendría vía libre para incluir a aquellos dirigentes que él considerara.

Desde el entorno de la archenera manifestaron que «no es momento para airear el acuerdo entre el proyecto de Patricia Fernández, el partido regional y el nacional». En este sentido, adelantaron a esta Redacción que van «a esperar al congreso para ver si se cumple lo pactado» porque «ese el primer paso de otros que deben darse».

El PSOE habla de «pantomima»

Mientras tanto, menos de 24 horas después de que Fernando López Miras fuera nombrado candidato único, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM, José Vélez, calificó de «pantomima» el acuerdo con Patricia Fernández porque se ha visto que «siempre se entienden».

«Me presento, que no me presento, que te presentas, que no te presentas y ahora me dejan a mí porque soy el líder más absoluto, cuando todos sabemos que esto ha sido una pantomima en la que se han reído de los medios de comunicación y de los ciudadanos de la Región», agregó.

La portavoz del PSRM, Carmina Fernández, afirmó que «López Miras es incapaz de sobrevivir a un congreso regional del PP contra otro candidato», asegurando que la dirección nacional del PP ha tenido que «desactivar, una por una, todas las candidaturas alternativas para garantizar que sobreviviera».

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, respondió que «al PSRM le molesta que el PP vaya a salir de su Congreso con un liderazgo sólido, fortalecido y unido, cuando ellos ni siquiera tienen candidato»; y remarcó que «el peor delegado del peor Gobierno se empeña en defender a Pedro Sánchez en lugar de defender los intereses de la Región».