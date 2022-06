La situación sanitaria en los centros de salud de la Región en verano ha mostrado en el Pleno de la Asamblea Regional las diferencias de PSOE y PP. Mientras que el socialista José Antonio Peñalver ha criticado al Gobierno regional por su "falta de previsión" para que en los meses de verano no supongan un incremento en las listas de espera ni el cierre de centros sanitarios, el PP le ha recordado que el problema de la falta de médicos es "general", por lo que ha reclamado al Gobierno nacional un plan para paliar la falta de médicos.

El Pleno ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP a una iniciativa del PSOE en este sentido. La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha advertido de la necesidad de hacer "propuestas serias en este sentido. El Ministerio no puede permanecer impasible. O reacciona, o el sistema de salud colapsará".

Sin embargo, los socialistas opinan que "cada año sufrimos una falta de planificación del Gobierno regional ante la llegada del verano; solo en el mejor de los casos se ha puesto refuerzo para suplir las vacaciones de verano", ha advertido. Para él, esta situación provoca un "incremento en las listas de espera y es algo especialmente grave en las zonas de costa donde se triplica la población". En ese sentido, ha indicado que de los 89 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, "solo 34 han accedido a un contrato. Llevamos el camino de seguir con la fuga de médicos del año pasado". Además, ha criticado que no se hayan mejorado los medios sanitarios, a lo que desde el PP le han contestado que su intervención estaba llena de "demagogia, falsedades y mentiras".

La diputada de Podemos, María Marín, se ha mostrado de acuerdo con los socialistas en que en verano con el cierre de consultorios, "el escenario de escasez de profesionales puede poner en peligro la normalidad del servicio de salud".

Desde VOX y el Grupo Parlamentario Liberal se han mostrado de acuerdo en la necesidad de contar con un plan que palie la falta de médicos. El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha manifestado que aún cuando las universidades aumenten las plazas para estudiar Medicina, "seguiría siendo insuficiente si el Gobierno nacional no repiensa el sistema MIR. Los médicos están abandonando el país cada vez que tienen una oportunidad".

Piden al Gobierno obras de emergencia en El Albujón

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del PP para pedir al Gobierno central obras de emergencia para la impulsión del agua en la rambla de El Albujón. La iniciativa ha salido adelante con los votos en contra de PSOE y de Podemos.

El diputado del PP Juan Antonio Mata ha advertido durante su intervención que el Gobierno nacional ha perdido cuatro años con excusas y falsedades". Según ha dicho, esto provocará, "en el mejor de los casos" el tener que esperar a 2025 para ver mejoras en el bombeo de la rambla que frene los vertidos al Mar Menor, pese a que, según ha reiterado, "la comunidad científica ha alertado de que el ecosistema no puede esperar tanto".

Desde el Grupo Mixto, la diputada 'morada' María Marín se ha mostrado indignada porque se echa la culpa de la crisis medioambiental a la rambla. Para ello Marín ha aludido a la canción que cantaba el grupo Def con Dos 'La culpa de todo la tiene Yoko Ono'. "El PP últimamente parece haber encontrado en la rambla su Yoko Ono particular", ha dicho, a lo que el diputado del PP Juan Manuel Mata le ha contestado que "la culpa, igual es del chachachá. Pero no. La culpa es de Sánchez y de ustedes que son copartícipes de esto".

En opinión de los 'populares', la situación del Mar Menor "se podía haber evitado si los socialistas murcianos se hubiesen unido al PP y al Gobierno regional exigiendo a Sánchez la ejecución del 'Plan Vertido Cero' cuando se aprobó en 2019".

El diputado del PP ha recordado actuaciones que se están llevando a cabo en la Región para recuperar la laguna salada. Algunas de ellas, son la retirada de más de 10.000 toneladas de biomasa en estos últimos 6 meses con un coste de 3 millones de euros, "lo que ha supuesto reducir el volumen de nutrientes y un alivio para el Mar Menor, que permanece estable", ha dicho el parlamentario. También están en licitación la construcción de 16 balsas de astillas de madera para la retención de nitratos en la rambla de El Albujón, y la construcción de estos filtros verdes, que comenzará en el segundo semestre de 2022, entre otras.

No obstante, el socialista Antonio Sevilla ha advertido que el problema del Mar Menor "no está en las competencias, sino en la elección de si queremos un Mar Menor o no lo queremos" y ha recordado que en la enmienda a la totalidad que han planteado instaban a construir una planta desnitrificadora en El Mojón, "algo a lo que el PP se comprometió".