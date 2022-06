"Los MIR que acabamos estamos mendigando con la precariedad"

Tras seis años en la universidad para cursar Medicina, una de las titulaciones en la que mayor nota se necesita para obtener plaza, y cinco años más para especializarse en Oncología en el Hospital Virgen de la Arrixaca, Domingo Antonio Sánchez, vocal de los MIR a nivel nacional en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha recibido como oferta laboral del Servicio Murciano de Salud (SMS) un contrato puente de 15 días. Tras este contrato puente, la Administración le plantea dos opciones: cubrir una baja maternal de 5 meses o un contrato de verano de 3 meses de duración.

Esa es la realidad de los médicos residentes que terminan su formación en la Región de Murcia. «Contratos precarios que, además, llegan tarde», según explican los propios afectados.

Sánchez ha recibido varias ofertas del extranjero, propuestas que ha rechazado porque «quiero seguir aquí, en Murcia», pero reconoce que «los residentes que terminamos estamos mendigando con la precariedad».

En su caso, también le han ofrecido una interinidad en Orihuela y un contrato de larga duración de un año en Almería, pero de momento seguirá en Murcia.

Recuerda que todos los años se da la misma situación, se espera hasta el último momento para ofrecer un empleo a los médicos que terminan, muchos de los cuales se marchan a otras provincias o comunidades atraídos por contratos de mayor calidad y duración.

«Las necesidades existen, hacen falta médicos, hay que reforzar las plantillas. En Oncología hacemos jornadas maratonianas con 30 pacientes en planta y más de 30 consultas de enfermos oncológicos», explica este médico lorquino, sin entender muy bien por qué el SMS no aprovecha a los profesionales que ya tiene formados.

En una situación similar se encuentra Santiago Serrano, vocal de los MIR en el Colegio de Médicos de la Región de Murcia, médico de familia y actualmente trabajando en el Servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía, hasta donde ha llegado huyendo de la saturación que hay en los centros de salud de Atención Primaria.

Serrano afirma que la situación de los MIR «es precaria y los contratos llegan muy tarde», ya que en la Región de Murcia se ofertan a final de mayo o principios de junio, mientras que en otras comunidades planifican las contrataciones desde principios de año. «Nosotros nos hemos ofrecido al SMS para hacerlo también aquí, pero nunca hemos obtenido respuesta», sostiene.

El SMS anunciaba hace unos días que se abría un proceso extraordinario para contratar a los 197 residentes que terminaban a final de mayo su formación en la Región, contratos que debían arrancar ayer, 1 de junio. Pero la Consejería de Salud no ofrece la información solicitada sobre cuántos contratos se han hecho y qué duración tienen.

Santiago Serrano indica que «se están ofreciendo contratos puente de 3-4 semanas y promesas de alguna ampliación posterior de varios meses», a lo que añade que «esta es la realidad de la Región de Murcia, cuando en Albacete se están ofreciendo contratos de dos años de duración desde hace meses».

Él terminó su residencia el año pasado y le ofrecieron cuatro contratos consecutivos de un mes de duración cada uno de ellos para cubrir bajas y vacaciones. El 1 de octubre le llamaron de bolsa para otro contrato de siete meses y después de ese está con uno de seis. «De esta forma no puedes planificar un futuro a medio plazo y no sé si me planteo seguir así dentro de cinco o seis años».

Sobre el discurso tan utilizado de la escasez de facultativos lo tiene claro: «hay médicos, pero no se pueden ofrecer contratos de días o semanas».