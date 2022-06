La "ideología" del Ministerio se cuela en el currículo de Bachillerato de Mabel Campuzano

Algunas autonomías, en función de qué partido gobierne, seguirán la estela de lo que plantea el Ministerio de Educación; otras tratarán de boicotear los reales decretos de enseñanzas mínimas para seguir una línea continuista con la anterior ley educativa (Lomce). En estas está el Gobierno regional, que tiene previsto publicar entre septiembre y octubre todos los currículos, y que pretende frenar los contenidos «ideológicos», como muchas veces ha comentado la titular de Educación, María Isabel Campuzano.

De hecho, la consejera ha insistido en varias ocasiones en que los currículos que se preparan bajo su mando serán su gran legado. « Creo que va a ser lo más importante que haga durante mi mandato y estoy segura de que hemos hecho una labor extraordinaria». Esta misma semana, Campuzano advirtió que revisará los nuevos libros de texto: «La carga ideológica se encuentra en los currículos, que no respetan los principios de neutralidad ideológica y de rigor que son exigibles en el normal funcionamiento del sistema educativo».

Pese a esto, el borrador del currículo de Bachillerato que la Consejería de Educación sacó ayer a información pública recoge muchos de los conceptos, contenidos y aprendizajes que el Partido Popular o Vox han denunciado por «ideológicos» o «sectarios» sin que se maticen. Los contenidos que prepara el Ministerio en el porcentaje que le corresponde (60%), son intocables, pero comunidades como Madrid han reducido al máximo expresiones como ‘ecodependencia’, ‘ecosocial’, ‘perspectiva de género’, ‘sexista’ o ‘socioafectivo’, estrategia que al menos en Bachillerato no ha seguido Murcia.

Otros conceptos como ‘emergencia climática’ o ‘ciudadanía resiliente’, criticados por los populares, aparecen en la misma proporción que en el texto del Ministerio junto a ‘memoria democrática’, ‘roles de género’ y ‘diversidad identitaria’. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció que eliminaría estos conceptos y, sin embargo, finalmente los redujo al mínimo legal o los matizó, algo en lo que no ha entrado Murcia.

Madrid sí ha quitado expresiones, por ejemplo, en la asignatura de Historia de España como «las políticas de memoria en España», «el proceso reformista y democratizador que emprendió la II República» o, en el papel histórico de la mujer, «protagonistas silenciadas y omitidas». La Consejería de Campuzano ha optado por mantenerlo.

"No es de recibo gastar dinero" en nuevos libros

La consejera de Educación, María Isabel Campuzano, mantendrá para el curso 2022-2023 los mismos materiales escolares usados en el actual año escolar, excepto 3º de la ESO. Esto se debe, según ha explicado la consejera, a que el 40% de los currículos que corresponde elaborar a la comunidad no estarán finalizados hasta «septiembre u octubre», por lo que, según dijo, «pensamos que no es de recibo gastar un dinero en unos libros que no van a tener una vigencia porque no cuentan con ese 40% que nosotros vamos a establecer para el contenido de nuestros libros».