El SMS compra densitómetros óseos por más de 270.000 euros

Cinco densitómetros óseos se sumarán al material diagnóstico de que dispone el Servicio Murciano de Salud (SMS), que ha previsto su compra por importe de 272.250 euros, indican desde el Gobierno autonómico.

Estos aparatos se emplean para el examen de densidad ósea mediante el uso de una dosis muy pequeña de radiación ionizante que produce imágenes del interior del cuerpo, generalmente la parte inferior de la columna y las caderas, a fin de medir la pérdida de hueso. En la actualidad, el SMS dispone de un solo densitómetro ubicado en el hospital Virgen de la Arrixaca.

Más del 75 por ciento de la población es susceptible de realizarse una densitometría, y son numerosos los servicios hospitalarios que se beneficiarán de poder realizar esta prueba.

Al contrario que en otras pruebas radiológicas no es necesario utilizar protectores de plomo contra la radiación en ningún caso, ya que los órganos especialmente sensibles (tiroides, testículos u ovarios) no reciben rayos X directamente. La dosis de radiación es mucho menor que en las pruebas rutinarias de rayos X y sus complicaciones teóricas son mucho menos importantes. El procedimiento es seguro y con muy poca radiación, dura aproximadamente 20 minutos y no necesita preparación previa, apuntan desde la Comunidad.

Los aparatos se destinarán a los hospitales Virgen de la Arrixaca de Murcia, que renueva el ya existente, Rafael Méndez de Lorca, Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz, Reina Sofía de Murcia y Lorenzo Guirao de Cieza. La adquisición de estos aparatos es un proyecto financiado en su totalidad por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020 como parte de la respuesta a la pandemia de covid-19 con apoyo financiero REACT-EU, detallan desde el Ejecutivo regional.