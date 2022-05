El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca Planes, ha pedido "tolerancia cero" ante los abusos sexuales a menores y ha defendido que, si alguien comete este delito, "hay que abrirlo a la justicia". Es cierto que el propio obispo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía casos de religiosos de la Región sospechosos de haber abusado de menores.

"Los abusos son un problema muy serio, yo soy como todos una persona que creo que tolerancia cero", ha subrayado el obispo de Cartagena en un encuentro con periodistas organizado por Ecclesia, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra este domingo 29 de mayo.

Lorca Planes ha insistido en que "si alguien ha cometido un pecado horrible de este tipo es evidente que eso hay que curarlo y hay que abrirlo a la justicia humana y divina".

Asimismo, ha apostado por atender, antes que nada, "a las víctimas" de estos abusos porque "están sufriendo". "Es una cosa dolorosísima", ha remarcado.

"Nos lo estamos tomando en serio, que no somos ángeles, ya está absolutamente demostrado"

El propio obispo ha dicho que ha tenido algún caso en su diócesis y "se te cae el mundo a los pies, te hunde en el dolor". Lo primero, ha insistido, es dedicar una "atención especialísima" a la víctima y "pedir perdón". "Te sale de lo más hondo, no es una palabra que se dice para quedar bien", ha asegurado.

Para el obispo, es incomprensible que un miembro de la Iglesia cometa este delito. "No me cabe en la cabeza que una persona que celebra la Eucaristía todos los días pueda tener una debilidad de ese tipo. No lo comprendo, no lo entiendo. Nos lleva a ponernos la mano en el pecho y decir que no nos podemos dormir, que el demonio también trabaja", ha avisado.

En todo caso, en su opinión, el papel que la Iglesia está haciendo ahora es "ejemplar". "Nos lo estamos tomando en serio, que no somos ángeles, ya está absolutamente demostrado. Cuando se trata de estas cosas que son dramáticas hay que ponerse manos a la obra", ha añadido, al tiempo que ha abogado por mejorar la formación en el cuidado.

Por otro lado, el obispo de Cartagena ha recordado la visita del presidente, Pedro Sánchez, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y lo ha valorado como algo "positivo". "Me parece un acto absolutamente normal, es para felicitarle, porque venir a la CEE, como hay tantos sambenitos, se podía interpretar de mil maneras, pero fue valiente, se presentó y fue bien recibido", ha destacado.

En este sentido, Lorca Planes espera que se repita, porque favorece el diálogo. "Fue una cosa importante, ojalá no sea solo una vez, que se repita. Todo lo que sea diálogo, eso va a favorecer", ha opinado.

En cuanto a los retos que tiene la Iglesia en la actualidad, el obispo ha señalado que uno de ellos es llevar "esperanza" en medio de un contexto "difícil" en el que, después de la pandemia, muchas personas están "cayendo en depresiones". Ante estas situaciones, el prelado invita a "tender la mano, ayudar, estar cercanos".

También ha reconocido que quizá en la Iglesia tienen "problemas de comunicación" porque no han "cambiado el lenguaje" y ha invitado a "hacer un esfuerzo por buscar la manera de conectar", también con todos aquellos que están más "alejados".

Con motivo de la Jornada de Comunicaciones Sociales, el obispo de Cartagena también ha reivindicado la profesión del periodista que, a su juicio, tiene "una vocación impresionante y necesaria en la sociedad". "La profesión es noble, impresionante y necesaria", ha enfatizado.

Igualmente, ha querido destacar la labor de los voluntarios de Cáritas que, para el obispo, son "héroes". "Les haría un monumento", ha subrayado, al tiempo que ha apostado por difundir más sus testimonios.