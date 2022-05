Murcia, sin fondos para pagar los 116 millones de los convenios

Esos fondos, aseguró, «se han materializado en importantes inversiones que hoy disfrutan los murcianos como Alfonso X o la vía verde, es decir, que no se han gastado en fiestas, en Génova o en gasto corriente, sino en dotaciones públicas previstas en la legislación urbanística», defendió el edil popular, que también explicó que «son inversiones que llevan sus correspondientes informes económicos y la fiscalización del gasto; es decir, son expedientes tramitados conforme al procedimiento que establece la ley».

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Enrique Lorca, recordó que el equipo de Gobierno del PP utilizó 26 millones de euros para el pago de distintas obras de forma irregular ya que ese dinero tenía que destinarse obligatoriamente a la zona norte, «y no para satisfacer y dar lustre a un concejal ególatra».

Navarro Corchón respondió que «al concejal de Hacienda le da igual que el AVE se financie desde el presupuesto municipal de una manera o de otra, lo que le interesa es cumplir con las obligaciones que el Ayuntamiento tiene comprometidas». Sobre el texto de la moción, en el que se reprocha a José Ballesta que no diera «instrucciones» sobre la aplicación de la sentencia a los servicios municipales, el concejal del PP recordó que «ningún alcalde da instrucciones políticas a este respecto; las sentencias se aplican a los procedimientos administrativos conforme a los informes técnicos y jurídicos».

El portavoz de Cs, Mario Gómez, puso en duda el futuro económico del Consistorio al preguntarse «qué pasará cuando los promotores le reclamen al Ayuntamiento 116 millones de euros en sentencias firmes, más intereses, de dónde sacará el dinero, porque no hay fondos suficientes en la caja única».

El Ayuntamiento deberá pagar 1,3 millones de euros para hacer frente a impagos reflejados en tres sentencias judiciales relacionadas con los sobrecostes de las obras del Cuartel de Artillería, con el contrato municipal de Parques y Jardines, y con la ocupación ilegal de una parcela en San Ginés.

El Pleno aprobó ayer con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se abstuvo, un crédito extraordinario para afrontar esos gastos. El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, los describió como «un pufo más, un agujero más» por «la mala gestión» del anterior Gobierno del PP.

Lorca a Ballesta: "Sea valiente y no se esconda tras su equipo y su mascarilla"

José Ballesta fue ayer, otra vez, uno de los pocos concejales que no intervino en el Pleno, pero sin duda fue el que más apelaciones recibió. El exalcalde de Murcia no ha realizado ninguna intervención en los 16 plenos celebrados desde la moción de censura que lo desalojó del poder. «Los líderes de verdad no se escudan tras sus lacayos», le espetó el portavoz socialista, Enrique Lorca, que añadió que duda que «en los más de siete siglos de este Pleno haya algún precedente de alguien que se haya tirado 16 plenos sin intervenir y el doble de comisiones... Rompa ya esa tendencia y dé las explicaciones que le hemos pedido sobre los convenios de la zona norte; deje de esconderse tras su equipo y su mascarilla».

También el portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, se dirigió a Ballesta. «Que le tengan a usted más de un año callado... no sé que estrategia política es esa, pero a mí, si mi gente me esconde, pienso que es porque tienen miedo de que meta la pata».