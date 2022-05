El Ayuntamiento de Murcia investiga el posible uso irregular de los ingresos por los convenios de la zona norte

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado una investigación para determinar si el anterior equipo de Gobierno, liderado por el popular José Ballesta, destinó dinero procedente de los convenios zona norte, unos 26 millones de euros, para financiar obras en otras partes del municipio, lo que supondría contravenir, según fuentes municipales, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal Supremo (TS). El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, ya ha contactado con los diferentes servicios municipales afectados con el fin de que “analicen la veracidad de las informaciones para que se puedan exigir responsabilidades”. El edil socialista aseguró que llegará “hasta el final y hasta el fondo de este asunto, ya que entendemos que es de extrema gravedad que se haya utilizado dinero público para fines que nada tienen que ver con lo que se dispuso legalmente; si esto es cierto supone un golpe económico más a las cuentas municipales”.

Lorca recordó que el Grupo Popular pidió en el último Pleno la dimisión del alcalde de Murcia y de dos concejales del equipo de Gobierno por la gestión de las sillas en el Entierro de la Sardina. “Si lo que hoy se denuncia se confirma debería suponer la dimisión inmediata de todo el Grupo Popular del Ayuntamiento de Murcia, encabezado por el concejal Ballesta”, sentenció el edil socialista, que admitió que el Ayuntamiento llevaba cierto tiempo teniendo dudas sobre el origen de este tipo de financiación para inversiones “y desde que este equipo de Gobierno llegó al mando, no hemos sacado a contratación aquellos expedientes que estuviesen financiados con este dinero procedente de los convenios de la zona norte”. Algunos de estos proyectos paralizados derivaban del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías.

Por su parte, el edil de Urbanismo, Andrés Guerrero, señaló que esta posible irregularidad en la utilización de esos fondos ya estaba siendo investigada hace “un par de meses” en el seno de la una mesa técnica de los convenios de la zona norte “para estudiar precisamente toda la situación de los mismos y delimitar claramente la posición del Ayuntamiento al respecto”.

Guerrero afirmó que el criterio marcado por los tribunales “estaba claro desde el 11 de marzo de 2016, momento en el que salió la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que no fue recurrida, devino firme y establecía la obligatoriedad de destinar estas cantidades a lo que es el patrimonio del suelo según la Ley del Suelo de la Región de Murcia, es decir, a dotar debidamente de sistemas generales e infraestructuras a la zona a la que estaban vinculados los convenios, la zona norte”.

Al igual que Lorca, Guerrero ha asegurado que los hechos son de “suma gravedad” y que el Gobierno de Murcia comprobará qué tipo de responsabilidad, tanto de naturaleza administrativa como penal, se puede dar como consecuencia de estas circunstancias.

PP: "Es rotundamente falso"

Por su parte, el Grupo Popular explica que los expedientes de financiación de inversiones se realizan por la Concejalía de Hacienda, que en aquellos momentos estaba dirigida por el edil popular Eduardo Martínez Oliva. “Es rotundamente falso que se haya utilizado el dinero de los convenios de manera indebida; y digo indebida porque la realización de un expediente de financiación conlleva la tramitación de un expediente complejo, algo que realiza la Dirección Económica Presupuestaria del Ayuntamiento y que tiene que contar con los informes favorables tanto de esta Dirección como de la Intervención municipal”. Detalló que, si alguno de estos informes hubiese sido negativo, el expediente no podría seguir adelante. Martínez Oliva también recordó que muchos de esos expedientes de financiación “los ha aprobado el Pleno municipal, y muchos de ellos, incluso, por unanimidad de todos los grupos”. Puso como ejemplo el Plan Extraordinario de Inversiones aprobado en 2016, del que destacó que tenía todos los informes favorables, o la primera aportación que se hizo de 4 millones de euros para el AVE. Ambos fueron aprobados en el Pleno por todos los grupos municipales, insistió.

“No sé a qué obedece esta información, no sé de dónde sale, pero me parece que se quiere hacer de un grano de arena una montaña”, indicó el edil popular que señaló que “el dinero se ha gastado en inversiones municipales, y sigue habiendo un disponible que dejamos nosotros para inversiones de remanente de 120 millones de euros, y de esos 120, hay una gran parte que vienen de patrimonio público del suelo, que se puede usar para la zona norte o cualquier otra inversión que la ley prevea”. Además, señaló que tras la última liquidación aprobada quedan 99 millones, “es decir, que el nuevo gobierno ha hecho uso en 21 millones de esas cantidades, y estoy convencido de que algunas vienen de patrimonio público del suelo, pero como entiendo que está bien hecho, no tengo que polemizar al respecto, en absoluto”, indicó.

Por último sostuvo que algunos de esos proyectos que se financiaron están con el dinero consignado pero sin ejecutar, “como por ejemplo la Biblioteca de El Palmar, (que tiene consignados 900.000 euros) o el Centro Municipal de Puente Tocinos”.