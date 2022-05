Valores bajos de oxígeno por la noche y más retirada de peces

El tramo de costa de Santiago de la Ribera (San Javier) que el miércoles registró un episodio de hipoxia o falta de oxígeno volvió a arrojar ayer por la mañana, a primera hora, valores bajos de este elemento esencial para la vida. Los técnicos del Imida y del Servicio de Pesca de la Comunidad volvían a muestrear la zona afectada, con unos resultados negativos ya que los valores de oxígeno continuaban bajos entre la zona de Socaire y la playa de Colón. Además, se retiraron una veintena de peces muertos, que se suman a los casi 300 que fueron recogidos el día de antes. A lo largo de la mañana, estos niveles se equilibraron hasta un nivel «aceptable».

Los descensos de oxígeno se producen por la noche ante la ausencia de luz que propicie la fotosíntesis de la flora marina y permita la oxigenación de la columna de agua. Ante la presencia de una cantidad importante de fango en esta zona, la demanda de oxígeno de la materia orgánica en descomposición es mayor. La Consejería señalaba ayer que el resto de zonas muestreadas a lo largo de la laguna reflejan valores normales de oxígeno por el momento. Este jueves el viento sopla de Levante, por lo que facilita la oxigenación del agua.

Ecologistas en Acción adelanta que los procesos de anoxia o mortandad de fauna marina de este verano «ya no los para nadie». El portavoz Pedro Luengo explica que estamos ante «procesos biológicos en un ecosistema complejo, que no tiene capacidad de reacción», por lo que de cara a lo que ocurra en verano, cuando aumenten las temperaturas y por la cantidad de nutrientes que hay en el agua, «ya no habrá solución». Por ello, pide «no gastar energías en ocurrencias» como los ensayos de oxigenación del agua y reclama actuar en el origen del problema.

Las medidas que puedan llegar «tendrán un efecto a medio o largo plazo» pero la organización ecologista reclama cesar las 8.500 hectáreas de regadío ilegal, reducir el uso de fertilizantes e instalar barreras vegetales para evitar que estos compuestos lleguen a la laguna. La recuperación de los cauces y sistemas de drenaje desde la cabecera de la cuenca del Mar Menor hasta la desembocadura de las ramblas es otra medida prioritaria que pide Ecologistas.

En cuanto a la gestión del agua para riego, buscan un manejo de los recursos hídricos que «tenga lógica» como por ejemplo, utilizar un porcentaje del agua del acuífero y vigilar cómo se lleva a cabo esa extracción y cómo se elimina la contaminación a la que está sometida.

Datos diarios

La comunidad autónoma publicará a partir de este jueves y de manera diaria los datos relacionados con el estado del Mar Menor, y el portavoz del comité de seguimiento de la laguna salada, Emilio María Dolores, comparecerá cada semana para informar sobre la evolución de este ecosistema en estado crítico. Se emitirá un comunicado diario con datos de todos los parámetros que se monitorizan.