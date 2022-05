"El caso Brubaker se quedará en cohecho impropio, lo más leve que hay"

A principios de abril, el jefe de servicio de la prisión murciana de Sangonera, que fue llevado a una cárcel de Madrid tras su detención por un presunto caso de corrupción que se habría cometido al favorecer la estancia de algunos internos a cambio de dinero, era puesto en libertad por un auto del juzgado de instrucción que investiga los hechos.

Este hombre en la actualidad «está imputado por un cohecho impropio, lo más leve que hay», asegura José, de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. En este sentido, apunta que se investiga si el trabajador hizo «un favor que no es reglamentario», aunque reitera que el presunto cabecilla de red «está en la calle». «Él dice que no metió ni droga ni móviles» tras los muros del penal, comenta José que pone el acento en que «ya no se habla de trama corrupta». «Cuando todo esto estalla, muchos presos aprovechan y ponen una denuncia anónima para ajustar cuentas con los funcionarios», subraya.