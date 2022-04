Salud apuesta por mantener el uso de mascarillas en grupos vulnerables

En la comunidad no se establece ninguna novedad respecto a la normativa nacional, ya que ésta tampoco deja mucho margen de maniobra a las autonomías, pero los técnicos de Salud aprovechan para hacer un llamamiento a la responsabilidad de la población para evitar situaciones de riesgo en un momento complicado en el que la incidencia del covid está subiendo como consecuencia de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, en el caso de la capital de la Región.

El Comité Covid de la Región de Murcia recuerda que el uso de la mascarilla durante toda la pandemia ha reducido la emisión de aerosoles, y constituye una herramienta muy eficaz para disminuir el riesgo de transmisión de virus respiratorios.

Por ello, desde la Consejería de Salud se apela a la responsabilidad de la población en el uso de la mascarilla en las situaciones en las que se continúa siendo obligatorio, y pide que se siga utilizando en aquellas en las que se continúa recomendando, para disminuir la posibilidad de contagio.

A pesar de dejar de ser obligatorio, desde la Consejería de Salud se sigue recomendando el uso responsable de la mascarilla cuando no se respete la distancia de seguridad en interiores o cuando se produzcan aglomeraciones.

Las iglesias recuperan el rito de la paz

La Diócesis de Cartagena informó ayer de que aunque el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en el interior de los templos y centros parroquiales, el coordinador Covid-19 de la Diócesis, Manuel Guillén, apela a la «responsabilidad y prudencia» para seguir protegiendo a las personas más vulnerables, por lo que recomienda el uso de la mascarilla, «tanto en actividades litúrgicas como pastorales, para las personas mayores de 60 años, embarazadas y personas inmunodeprimidas». Además, se recupera cierta normalidad también en la liturgia, de forma que ya se puede realizar la colecta de los fieles en el momento acostumbrado y retomar el rito de la paz, pero con un gesto que no implique el contacto personal, especialmente entre los no convivientes. Y se recomienda al celebrante el uso de la mascarilla en el momento de la comunión, cuando más proximidad hay con los fieles.