Si ahora que ha entrado en vigor el real decreto que pone fin a las mascarillas en interiores te preguntas si debes seguir usándola en comercios como supermercados, la respuesta es que no. No obstante, hay matices, puesto que aquí entra en juego el derecho de admisión.

Aunque el fin de las mascarillas en interiores afecta a todos los espacios públicos, como son los supermercados, teatros, restaurantes o centros de estética, los responsables de cada negocio podrán decidir si se prescinde de ellas o no.

Esto implica que si quieres entrar en un lugar donde el dueño solicita la mascarilla tienes dos opciones: seguir la norma impuesta y ponerte la mascarilla o no entrar en el local en cuestión.

La responsable de Sanidad apuesta por un empleo responsable de las mascarillas. "La excepción serán aquellos lugares en los que haya personas vulnerables. Para el resto de lugares, hay una recomendación de uso responsable, donde se puedan producir aglomeraciones".

¿Tengo que usar mascarilla en el ascensor?

Será decisión de cada uno de los vecinos. La recomendación es que, siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad, se utilice la mascarilla. Ahora bien, no es obligatorio, por lo que estará en la voluntad de cada uno si se quiere compartir espacio o no con un vecino que no está usando tapabocas.