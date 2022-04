Prohíben a una menor acercarse al centro comercial Thader tras un intento de robo

El titular del juzgado de Menores número 1 de Murcia ha impuesto a una menor la prohibición de acercamiento al centro comercial Thader y la medida de seis meses de tareas socioeducativas por un delito leve de hurto en grado de tentativa.

La sentencia, fechada el 30 de marzo, declara probado que, en agosto de 2021, de acuerdo con varias personas mayores de edad, la chica, de 17 años, cogió diversas prendas de ropa en uno de los establecimientos del citado centro comercial y las escondió entre sus ropas. Al salir del local sin abonarlas, fue interceptada por el vigilante de seguridad.

Los efectos que intentó sustraer fueron tasados por valor de 278 euros.

Durante el juicio, la menor reconoció ser autora de los hechos, constitutivos de un delito leve de hurto en grado de tentativa, y aceptó, igualmente, de forma explícita las medidas propuestas por la acusación, de acuerdo con la orientación efectuada por el Equipo Técnico.

El representante del equipo técnico del juzgado de Menores calificó durante el plenario las medidas impuestas como las más adecuadas al beneficio e interés de la menor.

La resolución es firme y no cabe recurso alguno al haberse dictado sentencia in voce y mostrado las partes la voluntad de no recurrir.