Tiempos convulsos, tiempos de cambios; y, en el horizonte, un sector condenado a reinventarse. Y en esta encrucijada, en el ahora controvertido mundo del transporte, destaca la figura de Pedro Campillo (Molina de Segura 1971), graduado social por la Universidad de Murcia, CEO de ESP Solutions-La Espada.

De la mano de su padre, camionero, conoció el transporte, y pese a que dirigió su vida hacia la banca, volvió de nuevo al origen, a fundar una empresa que se ha convertido en su proyecto de vida. ¿Cuáles son las condiciones actuales que rodean el transporte por carretera?

Ha cambiado todo, con respecto a lo que percibía cuando era un niño. Aquellos viajes que eran una aventura, en aquellas carreteras de antaño, hoy están completamente condicionados por la tecnología, no sólo en la conducción y en el habitáculo, sino también en su gestión en remoto y la información en tiempo real que se ofrece al cliente.

Siempre ha dicho que se siente muy orgulloso de llenar las despensas, los lineales de los supermercados, las farmacias; pero, en la actualidad, el transporte vive en entredicho. ¿Qué mantiene viva esa llama que nació hace ahora más de 20 años?

La vocación de servicio de todos cuantos se han implicado en hacernos mejores: trabajadores, clientes, proveedores…; todos cuantos han contribuido a que lleguemos hasta aquí, creando una marca con la que se sientan identificados nuestros clientes y proveedores, perfeccionando cada uno de los procedimientos y servicios, con la vista puesta en un futuro que sigue demandando de nosotros lo mejor, buscando siempre el cuidado y la satisfacción de nuestros clientes.

El cliente como alfa y omega de una línea de negocio dinámica, que cambia por momentos y que hace que las necesidades del mismo crezcan exponencialmente. ¿Qué ha sido de aquellas empresas murcianas de transporte que se sostenían únicamente de las exportaciones?

Si hoy tenemos un ecosistema de transporte moderno y conectado es gracias a aquellos pioneros, que dominaron el control de temperatura y sobre cuyas bases se ha construido esta cultura del transporte que nos ha traído hasta aquí. Una generación forjada con trabajo e ilusión, a la que le debemos esta industria que es pilar fundamental de la economía murciana, que sigue creando trabajo y valor para nuestra tierra y que debemos continuar cuidando y mejorando entre todos.

Porque Murcia continúa siendo la referencia, la Comunidad Autónoma con más flota per cápita, donde se radican varias de las mayores empresas de transporte por carretera, y en un ámbito geográfico tan reducido y con tanta competencia, ¿cómo logra uno distinguirse?

Por medio del servicio, la calidad, el compromiso, la innovación..., ofreciendo al cliente todas las soluciones de transporte. Me siento particularmente orgulloso de la palabra ‘soluciones’ porque cualquiera de los atributos antes mencionados, sólo se justifica si se puede ofrecer al cliente la mejor y más eficiente solución de transporte. Nuestra voluntad es convertirnos en una one-stop-shopping, que dé una respuesta ágil y particularizada para cada necesidad.

Nuevas necesidades de transporte, diversificación de clientes, unificación de procedimientos, cumplimientos de requisitos de calidad, de eficiencia ambiental… ¿Es el transporte de hoy, ya, el transporte del futuro?

A mi modo de ver, el transporte del futuro tendrá cuatro características preminentes, que serán: vehículos con cero emisiones, con conducción casi autónoma, trazabilidad y control de la carga de manera remota e integral y digitalización absoluta de todos los procesos. Personalmente considero que las tecnologías modernas basadas en Big Data, IoT e inteligencia artificial van a tener que mucho que decir en este devenir, cambiarán nuestro día a día y por supuesto el transporte (ya lo están haciendo) y su uso será cada vez más intensivo.

En los últimos meses, ESP Solutions ha irrumpido en el transporte marítimo, consolidando su desarrollo como una empresa de soluciones globales de transporte. ¿Qué ha motivado el salto hacia una logística más globalizada?

Somos una empresa de soluciones globales, tratamos de cubrir todas las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes, y no podíamos ponernos de perfil ante la importancia, cada vez más manifiesta, de un tipo de transporte de alto volumen que nos acerca a grandes mercados como el asiático y el norteamericano. Este, en combinación con el transporte aéreo, nos permite que una mercancía se mueva en barco desde un continente a otro, se cargue en camión y, por qué no, se entregue mediante dron. Estaremos ante un escenario multimodal en un futuro cada vez más cercano, al que no vamos a renunciar.

Notable fue su campaña ‘Camión Rosa’ a favor de las Asociaciones de Cáncer de Mama y la más reciente #WeAreUkraine, instrumentación del transporte como herramienta real de acercarse a los problemas de la gente. Pero en una situación como la actual, ¿cree que la gente es consciente de la importancia del transporte en el día a día?

En materia de Responsabilidad Social hemos sido precursores a la hora de combinar con nuestros propios medios de producción, la ayuda a quienes más lo necesitan. ‘Camión Rosa’ es una iniciativa que transforma los kilómetros en ayuda real a quienes padecen cáncer de mama. Y así surge #WeAreUkranie, una acción como medio para llevar la ayuda humanitaria del mundo universitario de manera rápida y efectiva a las zonas que acogen refugiados en plena diáspora.

Por último, ¿qué hay tras el lema ‘Porque queremos un mundo mejor, hacemos un mundo mejor’?

Voluntad y determinación, tanto mía como de mi equipo, de forjar una empresa que revierta sus beneficios en la sociedad de la que formamos parte; una idea sostenida por cinco pilares: calidad, compromiso, innovación, responsabilidad social y medio ambiente.

Al frente de una empresa con alto crecimiento De sus orígenes familiares le viene la pasión por el transporte a Pedro Campillo; una vocación de servicio que le llevó a ponerse al frente de una empresa de soluciones integrales enfocada al cliente, con crecimientos anuales de doble dígito, dotada con las más altas certificaciones de calidad y que es líder europeo en transporte sostenible. Liderando, desde hace 20 años, un equipo de personas que trabajan para personas y que entendieron durante la pandemia, y ahora en la Guerra de Ucrania, el lema que lleva por bandera su línea de RSC: ‘Porque queremos un mundo mejor, hacemos cada día un mundo mejor’.



