El profesor José Antonio Molina tomó posesión ayer como nuevo decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. El acto, que estuvo presidido por el rector, José Luján, tuvo lugar en el Hemiciclo de la Facultad de Letras. Juanto a Molina, que toma el relevo de Pascual Cantos, actual vicerrector de Internacionalización, asumió su cargo la totalidad del equipo decanal.

Así, la formación de este órgano queda configurada por Teresa de Jesús Marqués Aguado como vicedecana de Calidad, Ignacio Martín Lerma como vidececano de Cultura y Comunicación, Salvador Gil Guirado como vicedecano de Estudiantes y Empleo, Ángela Almela Sánchez en el puesto de vicedecana de Estudios, Manuel María Sevilla Muñoz en la videcanía de Infraestructura, Paula Cifuentes Férez en la de Internacionalización y, como secretaria, Marta Navarro Coy.

«El demonio de la intolerancia»

En su discurso de investidura, Molina hizo referencia a la guerra de Ucrania: «No hay ingenuidad en pronunciar en voz alta que somos una civilización de la palabra. Antes bien, debemos reflexionar sobre la enorme carga vivificante de semejante expresión, eternamente juvenil. Acaso no sea inútil ni baladí proclamar aquí nuestra condición irrenunciable de seres dotados del don de la palabra cuando, en este momento, mientras hablamos, no se oyen palabras, sino gritos de dolor provocados por la guerra que el demonio de la intolerancia y la ambición humana han despertado. Debemos recordar a los hundidos en la guerra porque si no lo hacemos nuestras palabras solemnes parecerían vacías y ajenas a la realidad».

El nuevo decano de Letras también reivindicó su «lucha por una universidad pública y de calidad» basada «en la inclusión y en la igualdad como punto de partida, con la visión puesta en nuestro camino hacia la internacionalización y la inserción en el mercado laboral, porque queremos una Facultad basada en la palabra, en la colaboración y en la cogobernanza, en la mutua asistencia de todos sus miembros con el objetivo compartido del bien común de todos».